Yogi Adityanath: दिवाळीपूर्वी सर्व रस्ते दुरुस्त करा; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे निर्देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि आवश्यकतेनुसार त्यांच्या पुनर्बांधणीच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सर्व विभागांना येणाऱ्या सणांपूर्वी राज्यातील सर्व रस्ते सुस्थितीत आणण्यास सांगितले आहे..राज्य सरकारने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी विविध विभागांसोबत एका महत्त्वाच्या बैठकीत रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि खड्डेमुक्त अभियानाचा आढावा घेतला. .Yogi Adityanath: मुलींना शाळेत घाला, सर्व काही मोफत आहे... मुख्यमंत्री योगींनी दिला आईला सल्ला, २०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या .यावेळी त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, दुर्गा पूजा, दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजा यांसारख्या प्रमुख सणांच्या आधी महामार्ग असो किंवा एक्स्प्रेस-वे, ग्रामीण रस्ते असो किंवा शहरी भागातील रस्ते, सर्व महत्त्वाचे मार्ग पूर्णपणे सुस्थितीत असावेत, जेणेकरून सामान्य जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही..या बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एनएचएआय, मंडी परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, सिंचन, ऊस आणि साखर विकास अशा विविध विभागांकडून कामाच्या प्रगतीची माहिती घेतली. त्यांनी सर्व विभागांना एकाच गतीने उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. ज्या विभागांची प्रगती कमी आहे, त्यांनी कामात सुधारणा करावी, असेही ते म्हणाले. त्यांनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीला गती देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली..CM Yogi's Announcement: शिक्षक दिनी मुख्यमंत्री योगींची मोठी घोषणा!, सर्व शिक्षकांना कॅशलेस उपचार मिळणार.नगर विकास विभागाच्या कामांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नगर निगममधील पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी मिळालेल्या निधीचा योग्य आणि वेळेवर वापर सुनिश्चित करावा. कामांचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजे आणि त्यात विनाकारण विलंब होऊ नये. अन्यथा, महापौरांच्या अधिकारांवर पुनर्विचार केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.