Yogi Adityanath: दिवाळीपूर्वी सर्व रस्ते दुरुस्त करा; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे निर्देश

UP Road Repair: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिवाळीपूर्वी उत्तर प्रदेशातील सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती आणि खड्डेमुक्ती करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यांनी संबंधित सर्व विभागांना कामाची गती वाढवण्यास सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
लखनऊ : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि आवश्यकतेनुसार त्यांच्या पुनर्बांधणीच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सर्व विभागांना येणाऱ्या सणांपूर्वी राज्यातील सर्व रस्ते सुस्थितीत आणण्यास सांगितले आहे.

