Cash Promises Ahead of Upcoming Elections : “पैसै घ्या, मते द्या’’आदित्यनाथ आणि ट्रम्प एकाच माळेचे मणी

नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभांच्या आगामी निव़डणुकांकडे पाहता पात्र महिला मतदारांना प्रलोभन म्हणून प्रत्येकी ५० हजार रूपये देण्याची घोषणा केली. कोणत्या महिला पात्र हे ही सरकार ठरविणार. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी येत्या नोव्हेंबर मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकामध्ये रिपब्लिकन पक्षाला मते मिळावी, म्हणून प्रत्येक तरूण मतदाराला ५ हजार डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले. हे आश्वासन त्यांनी अलीकडे डॅलस (टेक्सास) येथे झालेल्या रिपब्लिकन मिडटर्म कन्व्हेन्शनच्या सभेत दिले. तथापि, ‘हे पाच हजार डॉलर्स मतदाराने फक्त अमेरिकेत खर्च केले पाहिजे,’ अशी ट्रम्प यांची अट आहे. ही प्रलोभने म्हणजे मतदारांना निव्वळ लाच आहे. निवडणूक आयोग त्याबाबत मूग गिळून आहे. .योगी यांनी घोषणा करण्यामागे त्यांची उत्तर प्रदेशात घसरलेली व अमेरिकेत घसरलेली ट्रम्प यांच्या प्रतिमा, हे होय. फेब्रुवारी- मार्च २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठी निवडणुका व्हायच्या आहेत. उत्तर प्रदेशात त्यांच्या कारकीर्दीतील बुलडोझर धोरण, मुस्लिम, दलित आणि अन्य वर्गातील लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे, उठसूठ त्यांना व पत्रकारांना तुरूंगात डांबण्याचे निर्णय, त्यांना मारहाण करण्याच्या झालेल्या घटना, यामुळे आदित्यनाथ वादग्रस्त ठरलेत. अयोध्येतील राम मंदिरातून काही महिन्यांपूर्वी भक्तांनी केलेल्या दानातून कोट्यावधी रूपयांची भाजप व रास्वसंघाने केलेली लूट पाहता, योगी व भाजपची प्रतिमा रसातळाला जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे, कोट्यावधी मतदारांच्या श्रद्धेला बसलेली ठेच भाजपला महागात पडणार, अशी चिन्हे आहेत..केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व आदित्यनाथ यांच्यात उघ़डउघड वैमनस्य असून, योगी याना कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय दृष्ट्या वरचढ होऊ द्यायचे नाही, अशा राजकीय गोट्या शहा खेळीत आहेत. त्याचा लाभ अर्थातच अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला मिळणार. म्हणूनच, योगी यांनी पैशाचा खेळ सुरू केलाय. घोषणेतील ‘५० हजार रूपयांपैकी निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक पात्र महिलेला ( एलिजिबल) २० हजार रूपये दिले जातील व नंतर प्रत्येक महिन्याला १० हजार रू. असे तीन हप्त्यात दिले देण्यात येतील,’ असे आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे. विधानसभेच्या गेल्या निव़डणुकात निरनिराळ्या राज्यात भाजपने लाडकी बहना, लाडकी बहिण, अन्नपूर्णा, मातृशक्ती, सुभद्रा, लखपती दीदी, नमो ड्रोन दीदी आदी भ्रष्टाचारी योजनेद्वारे कोट्यावधी रूपयांची खैरात महिला मतदारांना केली होती. त्याचा बऱ्याच प्रमाणात भाजपला लाभ झाला..त्या राज्यातून भाजप जशी सत्तेवर आली, तसे कमकुवत विरोधी पक्ष फुटले आणि भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये प्रवेश करून विरोधीपक्षातील आमदार ठोक भावाने भाजपत सामील झाले. त्यांच्या पक्षफुटीला न्यायालयातून जोरदार आव्हान दिले जात आहे. भाजपची परिस्थिती काहीशी दोलायमान झालीय. तर दुसरीकडे, राजकीय क्षितिजावर काँक्रोच जनता पक्ष व काँग्रेसचे युवा नेता व लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेचा निर्देशांक कित्येक पटीने वाढला आहे. परिणामतः गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश व गुजरात या राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निव़डणुकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व या राज्यातील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांपुढे विरोधकांचे मोठे आव्हान उभे राहाणार, यात शंका नाही. अर्थात लाळघोट्या निवडणूक आयोगाने भाजप सत्तेत यावी, गैरप्रकार केले, तरच भाजपला यश मिळेल.ट्रम्प यांच्यापुढे आव्हान आहे, ते काँग्रेस व सिनेटला रिपब्लिकन पक्षाच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचे. ते साध्य होईल की नाही, याचा अंदाज ट्रम्प यांना घेता आलेला नाही. म्हणूनच, प्रत्येक तरूण मतदाराला ५ हजार डॉलर्स देऊन त्यांची मते विकत घेण्याचा घाट त्यांनी घातलाय..इराणवर हल्ला केल्यापासून त्यांनी ‘इराणला नेस्तनाबूत् करणार, नेतृत्व बदलणार, त्यांची संस्कृती एका रात्रीतून बेचिराख करणार, त्यांची अण्वस्त्र निर्मिती नष्ट करणार,’ अशा अनेक वल्गना त्यांनी वारंवार केल्या, परंतु, ना इराण बधला न त्यांची एकही घोषणा प्रत्यक्षात उतरली नाही. उलट, युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी ट्म्प यांना अनेक पायऱ्या खाली उतरावे लागले. दुसरा परिणाम, म्हणजे प्रारंभी काही प्रमाणात अमेरिकेस अनुकूल असलेले जनमतही आता त्यांच्या विरूद्ध गेले आहे. होर्मूझच्या खाडीवर आजही अमेरिका व इराण या दोन्ही देशांचे नियंत्रण असून येमेनमधील हौती ‘बाब अल मंडेब’ या सामुद्रधुनीचीही नाकेबंदी करणार, अशी लक्षणे दिसू लागलीत. ‘या युद्धाची किंमत अमेरिकन नागरीकांना उचलावी लागणार,’ असे त्यांनी सांगितले. पण, युद्ध सुरु झाल्यापासून अमेरिकेत दैनंदिन गरजेसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतींने घेतलेल चढते वळण, पेट्रोल व डिझेल यांच्या वाढलेल्या भरमसाठ किंमती यामुळे बेजार झालेला अमेरिकन मतदार आता त्यांना पाठिंबा देण्यास तयार नाही. त्यामुळे त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील काही नेते आता त्यांच्या विरूद्ध उघड भूमिका घेऊ लागलेत. त्यांच्या अनेक निर्णयांना तेथील न्यायालयांनी लाल दिवे दाखविले व ते घटनाबाह्य असल्याचे निकाल दिले..ट्रम्र यांच्या खिरापतीचा अमेरिकेवर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचे प्रमाण १,२ ते १.३ खरब (ट्रिलियन) इतके प्रचंड असेल. अमेरिकेत अंदाजे २४५ ते २७० दशलक्ष तरूण मतदार आहेत. एवढी मोठी रक्कम उभी करायची असेल, ट्रम्प यांना कोट्यावधी डॉलर्स छापावे लागतील, अथवा त्याचा भार सामान्य नागरिकांवर टाकावा लागेल. ट्रम्प यांच्या घोषणेवर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते बर्नी सँडर्स, कमला हॅरिस, एरिक होल्डर, जॉन ओसॉफ, गेव्हिन न्युसम यांनी जोरदार हल्ला चढविला आहे. त्यांच्या मते प्रत्येक तरूण मतदाराला ५ हजार डॉलर्स देण्याचे ट्रम्प यांचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरणारे नाही. ट्रम्प यांची लोकप्रियता झपाट्याने घसरते आहे. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ ने केलेल्या पाहाणीनुसार, ट्रम्प यांच्या निर्णयांना ३८ ते ३९ टक्के जनतेचा पाठिंबा आहे, पण ज्यांचा पाठिंबा नाही, त्यांचे प्रमाण ५८ टक्के आहे.’ निव़डणुका जवळ येत आहेत, तसे त्यात दिवसागणिक घट होत आहे. अमेरिकन सैन्याचा देशा बाहेर वापर करण्याबाबत अमेरिकन लोक नाराज आहेत. ‘गल्फ ऑफ मेक्सिको’चे नामकरण ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ करणे किंवा होर्मूझच्या सामुद्रधुनीचे नाव ‘ट्रम्प स्ट्रेट (सामुद्रधुनी)’ ठेवणे याने काहीही साध्य झालेले नाही. त्या केवळ फुकाच्या घोषणा अथवा जुमलेबाजी आहे. सत्तेत आल्यानंतर ‘परदेशातील काळा पैसा आणून प्रत्येक नागरिकाला १५ लाख रूपये दिले जातील,’ असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. पण आता त्याचा इन्कार करून, ‘असे ते म्हटलेच नव्हते,’ असा मुलामा दिला जात आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे आश्वासन हा ‘एक जुमला’ होता, असेही सांगून टाकले. त्याचा भाजपला आता विसर पडला आहे. तसेच, अमेरिकेतील निवडणुकात रिपब्लिकन पक्षाला अपयश आले, तर ट्रम्प यांची घोषणाही हवेत विरून जाईल. पैशाची भुरळ कितपत यशस्वी होईल, हे लौकरच अमेरिका व भारतात पाहावयास मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स 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