Forensic Science:‘टीव्हीवरील सीआयडी आता यूपीमध्ये रिअल लाईफमध्ये’; फॉरेन्सिक तपासावर CM योगी आदित्यनाथ यांचा भर

गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी न्यायवैद्यक विज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरत असल्याचे सांगत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, “टीव्हीवरील सीआयडीची ‘रील’ लाईफ आता उत्तर प्रदेशमध्ये ‘रिअल’ लाईफ झाली आहे,” असे प्रतिपादन केले. लखनौ येथील उत्तर प्रदेश स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्स (UPSIFS) येथे आयोजित तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय ‘टेक संगम २०२६’ परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते..यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जुन्या गुन्ह्यांच्या तपासातील अडचणींचे उदाहरण देत वैज्ञानिक पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. १९८० मध्ये पहिला गुन्हा केलेल्या एका माफियाला पुराव्यांचा अभाव आणि डीएनए नमुने नष्ट झाल्यामुळे तब्बल ४२ वर्षांनंतर, म्हणजे २०२२ मध्ये शिक्षा होऊ शकली, असे त्यांनी सांगितले. आधुनिक फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानामुळे तपास अधिक प्रभावी होईल आणि न्यायप्रक्रियेत होणारा विलंब कमी करण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..१८ पोलीस परिक्षेत्रांत फॉरेन्सिक लॅबगुन्ह्यांच्या तपासात वैज्ञानिक पुराव्यांचे महत्त्व वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात फॉरेन्सिक सुविधांचा विस्तार केला जात आहे. राज्यातील सर्व १८ पोलीस परिक्षेत्रांत आधुनिक फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा उभारण्याचे काम सुरू असून, त्यापैकी १२ प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाल्या आहेत. उर्वरित सहा प्रयोगशाळांचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देण्यात आली.घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यासाठी राज्यात १५० हून अधिक मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन तैनात करण्यात आल्या आहेत. नव्या फौजदारी कायद्यांनुसार सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे घटनास्थळावरील पुराव्यांचे संकलन, विश्लेषण आणि त्यांचा तपासात वापर यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे..एआयचा वापर करताना मानवी विवेक महत्त्वाचाकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डीपफेक आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गुन्हेगारांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असताना तपास यंत्रणांनीही आधुनिक वैज्ञानिक पद्धती आत्मसात करणे आवश्यक आहे. मात्र, तंत्रज्ञान हे मानवी क्षमतेला पूरक असावे; निर्णय घेताना मानवी विवेकाला दुय्यम स्थान देता कामा नये, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.परिषदेदरम्यान क्वांटम फॉरेन्सिक्स आणि विधीविषयक तंत्रज्ञानाशी संबंधित ‘लेक्सक्यू सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चे उद्घाटन करण्यात आले. याशिवाय ‘कन्सेंट मॅनेजमेंट पोर्टल’ आणि ‘अभैद्य प्रकल्प’ सादर करण्यात आले. ‘एआय इन कन्स्ट्रक्शन’ या पुस्तकाचेही विमोचन करण्यात आले.२०३० पर्यंत पाच गिगावॅट डेटा सेंटर क्षमतेचे लक्ष्यफॉरेन्सिक विज्ञानाबरोबरच डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही उत्तर प्रदेश सरकार भर देत आहे. डेटा हा २१व्या शतकातील महत्त्वाचा आर्थिक आणि तांत्रिक स्रोत असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०३० पर्यंत राज्यात पाच गिगावॅट क्षमतेची डेटा सेंटर व्यवस्था विकसित करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले.यासाठी पाच मोठे डेटा सेंटर क्लस्टर्स विकसित करण्याची योजना आहे. नोएडामध्ये उभारण्यात येत असलेल्या सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पामुळे सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..नऊ संस्थांसोबत सामंजस्य करार‘टेक संगम २०२६’ परिषदेत फॉरेन्सिक विज्ञान, सायबर सुरक्षा, संशोधन आणि कौशल्य विकासासाठी नऊ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले.यामध्ये अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडियानापोलिस आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या एसएएनएस इन्स्टिट्यूटचा समावेश आहे. तसेच सी-डॅक, डीएफएसएस, एनआयईएलआयटी, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ग्वाल्हेर येथील जीवाजी विद्यापीठ आणि उत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशन यांच्याशीही सहकार्य करार करण्यात आले.या करारांमधून उच्च शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, डिजिटल फॉरेन्सिक साधनांचा विकास, सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण आणि तरुणांचे कौशल्यवर्धन या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..पाच हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणउत्तर प्रदेश स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्सचे संस्थापक संचालक डॉ. जी. के. गोस्वामी यांनी संस्थेच्या कामकाजाची माहिती दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी १ ऑगस्ट २०२१ रोजी संस्थेची पायाभरणी केली होती. सध्या येथे सायबर फॉरेन्सिक, डीएनए विश्लेषण आणि डिजिटल फॉरेन्सिकशी संबंधित आधुनिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.या संस्थेमार्फत पोलीस, संरक्षण दल आणि प्रशासनातील पाच हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांना आधुनिक तपास पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडियानापोलिसच्या अध्यक्षा प्रा. तनुजा सिंह यांच्यासह देश-विदेशातील तज्ज्ञ या परिषदेला उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.