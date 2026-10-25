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Forensic Science:‘टीव्हीवरील सीआयडी आता यूपीमध्ये रिअल लाईफमध्ये’; फॉरेन्सिक तपासावर CM योगी आदित्यनाथ यांचा भर

Tech Sangam 2026 : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हे तपासात आधुनिक फॉरेन्सिक विज्ञान, डीएनए विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावर भर दिला. लखनौमध्ये टेक संगम २०२६ परिषदेत राज्यातील १८ पोलीस परिक्षेत्रांत फॉरेन्सिक लॅब उभारणी,
Yogi Adityanath Emphasises Forensic Science and Modern Crime Investigation at Tech Sangam 2026 in Lucknow

Yogi Adityanath Emphasises Forensic Science and Modern Crime Investigation at Tech Sangam 2026 in Lucknow

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी न्यायवैद्यक विज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरत असल्याचे सांगत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, “टीव्हीवरील सीआयडीची ‘रील’ लाईफ आता उत्तर प्रदेशमध्ये ‘रिअल’ लाईफ झाली आहे,” असे प्रतिपादन केले. लखनौ येथील उत्तर प्रदेश स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्स (UPSIFS) येथे आयोजित तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय ‘टेक संगम २०२६’ परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

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