UP News: “झाडे आहेत तरच आयुष्य आहे!” योगी आदित्यनाथ यांचा ग्लोबल वॉर्मिंगवर इशारा; वनसंवर्धनावर भर...

लखनौ: लखनौमधील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित 'अरण्य समागम' या राष्ट्रीय वानिकी संवादाच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पर्यावरणाबाबत अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे. 'ग्लोबल वॉर्मिंग' आणि 'ग्लोबल कूलिंग' यांसारख्या समस्या मानवजातीसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितले..शनिवारी आंतरराष्ट्रीय वन दिनानिमित्त (२१ मार्च २०२६) आयोजित या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी त्यांनी निसर्ग आणि अर्थव्यवस्था यांचा समतोल कसा राखता येईल, यावर भाष्य केले..ऋषी परंपरेचा आणि १० पुत्रांचा दाखलामुख्यमंत्र्यांनी भारतीय संस्कृतीतील एका प्राचीन म्हणीचा उल्लेख करत वृक्षांचे महत्त्व पटवून दिले. "दहा विहिरींच्या बरोबर एक बारव (बावड़ी), १० बारवांच्या बरोबर एक तलाव, १० तलावांच्या बरोबर एक पुत्र आणि १० पुत्रांच्या बरोबर एक वृक्ष असतो.".याचाच अर्थ आपल्या पूर्वजांनी एका झाडाला १० मुलांइतके महत्त्व दिले होते. "जर जंगले असतील तर पाणी मिळेल, पाणी असेल तर हवा शुद्ध राहील आणि हवा असेल तरच जीवन टिकेल," असे योगी आदित्यनाथ म्हणाले..निसर्गाशी खेळण्याचे दुष्परिणामआधुनिक काळात मानवाने निसर्गाशी केलेल्या छेडछाडीमुळेच आज हवामान चक्र पूर्णपणे बदलले आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. मानवाने कुठे चूक केली, ज्यामुळे आज निसर्ग कोपला आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.."धरती आपली माता आहे आणि आपण तिची मुले आहोत," या वैदिक विचाराचे पालन करून प्रत्येकाने पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य मानले पाहिजे..वन आणि अर्थव्यवस्थायावर्षीच्या वन दिनाचा मुख्य विषय 'वन आणि अर्थव्यवस्था' असा ठेवण्यात आला आहे. वनांच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साधताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी कशी घेता येईल, यावर या राष्ट्रीय संवादात चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमाला वनमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, के.पी. मलिक आणि देशभरातील वन अधिकारी उपस्थित होते.मुख्यमंत्र्यांनी सर्व नागरिकांना आवाहन केले की, प्रत्येकाने झाडे लावून निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.