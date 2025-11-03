CM Yogi Adityanath: 'स्मार्टफोनऐवजी चांगल्या पुस्तकांत वेळ गुंतवा'; मुख्यमंत्री योगींनी लहान मुलांना केले आवाहन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काल, शनिवारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपूर विद्यापीठ (DDU) परिसरात आयोजित केलेल्या 'गोरखपूर पुस्तक महोत्सव २०२५' चे उद्घाटन केले. हा पुस्तक मेळा १ ते ९ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे..या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री योगी यांनी लहान मुलांना पुस्तके भेट दिली आणि शालेय विद्यार्थ्यांशी संवादही साधला. ते म्हणाले, "माणसाचे सर्वात खरे मार्गदर्शक आणि विश्वासू सोबती म्हणजे चांगली पुस्तके!" त्यांनी भारतातील ऐकण्याची परंपरा (श्रवण परंपरा) आणि गुरु-शिष्य परंपरेचा उल्लेख करत सांगितले की, आपल्या ऋषीमुनींनी ज्ञान लिहून ठेवण्याची आणि ते पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची अद्भुत परंपरा विकसित केली..जेव्हा नागरिक वाचतात, तेव्हाच देश पुढे जातोमुख्यमंत्री म्हणाले की, हा पुस्तक महोत्सव पुढील नऊ दिवसांपर्यंत २०० हून अधिक स्टॉल्सच्या माध्यमातून गोरखपूर आणि पूर्व उत्तर प्रदेशातील लोकांना त्यांच्या आवडीची पुस्तके खरेदी करण्याची चांगली संधी देईल..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले, "जेव्हा नागरिक वाचतात, तेव्हाच देश पुढे जातो ('When Citizen, Country Lead')." गोरखपूरची ही भूमी खास आहे, कारण गेल्या १०० वर्षांपासून गीता प्रेस भारतामध्ये आणि जगात सनातन धर्माचे विचार आपल्या पुस्तकांतून पोहोचवत आहे. त्यांनी फिराक गोरखपुरी, मुंशी प्रेमचंद आणि प्रा. विश्वनाथ त्रिपाठी यांसारख्या साहित्यिकांची आठवण काढली..गावागावात पुस्तकालयांचे जाळेमुख्यमंत्री म्हणाले की, पुस्तके नेहमी नवी प्रेरणा देतात, त्यामुळे आपण त्यांच्याशी जोडले पाहिजे. पुढील नऊ दिवसांत या महोत्सवात अनेक चर्चासत्रे, पुस्तक प्रकाशन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील.डबल इंजिन सरकार संपूर्ण राज्यात पुस्तकालयांचे जाळे पसरवत आहे.राज्यातील ५७,६०० हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्राम सचिवालयासोबत पुस्तकालये (Libraries) सुरू करण्यात आली आहेत.तसेच, १.५६ लाख प्राथमिक शाळांपैकी १.३६ लाख शाळांचा कायापालट करण्यात आला असून, तिथेही मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी पुस्तकालये आणि डिजिटल लायब्ररीची व्यवस्था केली आहे..Book review: जगणं अर्थपूर्ण करणारी पुस्तकं .स्मार्टफोन'चा अतिवापर तरुणांमध्ये वाढवतोय नैराश्यमुख्यमंत्री योगी यांनी तरुणांना खास आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, तरुणांनी स्मार्टफोनवर अनावश्यक वेळ वाया घालवू नये, तर त्या वेळेचा उपयोग पुस्तके वाचण्यात करावा.ते म्हणाले, "स्मार्टफोनवर जास्त अवलंबून राहिल्यामुळे तरुणांमध्ये नैराश्य (Depression) आणि विचलन (लक्ष विचलित होणे) वाढत आहे."पंतप्रधान मोदी यांचे 'एक्झाम वॉरियर्स' हे पुस्तक विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगले मार्गदर्शक आहे, ते प्रत्येकाने वाचायला हवे. चांगली पुस्तके केवळ परीक्षेतच नाही, तर जीवनातील कठीण काळातही योग्य मार्गदर्शन करतात, असे ते म्हणाले."आपण सर्वांनी स्मार्टफोनवरचा खर्च कमी करून, तो पैसा पुस्तकांमध्ये गुंतवला पाहिजे," असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.