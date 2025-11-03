देश

CM Yogi Adityanath: 'स्मार्टफोनऐवजी चांगल्या पुस्तकांत वेळ गुंतवा'; मुख्यमंत्री योगींनी लहान मुलांना केले आवाहन

Gorakhpur Book Festival: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काल, शनिवारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपूर विद्यापीठ (DDU) परिसरात आयोजित केलेल्या 'गोरखपूर पुस्तक महोत्सव २०२५' चे उद्घाटन केले. हा पुस्तक मेळा १ ते ९ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे.
