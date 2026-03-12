UP: आता सरकारी शाळेतही होणार 'कॉन्व्हेंट'सारखा थाट! योगी सरकार खर्च करणार ५ कोटी; पाहा काय आहे नवा प्लॅन?

उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळा आता कात टाकत असून, खासगी कॉन्व्हेंट शाळांना जोरदार टक्कर देण्याच्या तयारीत आहेत. योगी सरकारने सरकारी शाळांमधील मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठी योजना आखली आहे. आता खेड्यापाड्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्येही कॉन्व्हेंटसारखेच भव्य वार्षिक स्नेहसंमेलन आणि बक्षीस वितरण सोहळे रंगणार आहेत..योगी सरकारने राज्यातील ज्या सरकारी शाळांमध्ये २३२ पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत, तिथे भव्य 'वार्षिक पारितोषिक वितरण' सोहळे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने ५ कोटी ७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, यामुळे सरकारी शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे..काय मिळणार बक्षीस?कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये मुलांच्या छोट्या यशाचेही कौतुक केले जाते, अगदी तशीच शिस्त आता सरकारी शाळांत येईल. मुलांना केवळ अभ्यासासाठीच नाही, तर इतर गुणांसाठीही सन्मानित केले जाईल. विद्यार्थ्यांना आकर्षक ट्रॉफी, शील्ड, स्कूल बॅग, पाण्याची बाटली आणि दर्जेदार स्टेशनरी संच दिला जाईल..मुलांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून त्यांना महापुरुषांची चरित्रे आणि इतर प्रेरणादायी पुस्तके भेट दिली जातील. वर्गात प्रथम येणाऱ्या मुलांसोबतच खेळ, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विशेषतः १००% उपस्थिती असणाऱ्या मुलांना 'स्टार स्टुडंट' म्हणून गौरवले जाईल..पालकांचाही होणार सन्मानखासगी शाळांप्रमाणेच आता सरकारी शाळांतही 'पालक-शिक्षक सभा' (PTM) अधिक प्रभावी केल्या जातील. या सोहळ्याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे मुलांच्या यशात मोलाचा वाटा असणाऱ्या पालकांनाही मंचावर बोलावले जाईल. जे पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाबाबत जागरूक आहेत आणि त्यांना नियमित शाळेत पाठवतात, अशा पालकांना 'शाल', 'स्मृतिचिन्ह' किंवा 'रोप' देऊन सन्मानित केले जाईल..हीन भावना होणार दूरशालेय शिक्षण महासंचालक मोनिका राणी यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे गरीब घरातील मुलांमधील हीन भावना दूर होईल. जेव्हा एखादा सामान्य कुटुंबातील मुलगा मंचावर जाऊन ट्रॉफी स्वीकारेल, तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास द्विगुणित होईल. यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांची उपस्थितीच वाढणार नाही, तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासही मोठी मदत होणार आहे.सरकारने घेतलेला हा निर्णय जिल्हापरिषदीय शाळांची प्रतिमा बदलण्यासाठी आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने 'स्मार्ट' बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.