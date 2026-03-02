देश

CM Yogi Adityanath: योगींची 'होळी भेट'! १.८६ कोटी कुटुंबांच्या खात्यात पोहोचले १५०० कोटी; मोफत गॅस सिलेंडरसह महिलांना मिळाली खुशखबर

Yogi Adityanath Announces Holi Gift: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी होळीच्या आगमनानिमित्त उत्तर प्रदेशातील १.८६ कोटी गरीब कुटुंबांच्या खात्यात १५०० कोटी रुपये जमा केले. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडर रिफिलच्या सुविधेने महिलांना मोठी खुशखबर मिळाली.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

होळीच्या सणाला अवघे दोन दिवस उरले असताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील गरीब कुटुंबांसाठी खजिना खुला केला आहे. शनिवारी लखनौ येथील लोकभवनमध्ये आयोजित एका खास कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी करोडो महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करून होळीची मोठी भेट दिली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
holi
Gift

Related Stories

No stories found.