CM Yogi Adityanath: सावधान! होळीला हुल्लडबाजी केली तर खैर नाही; योगी सरकारचा मोठा आदेश, यूपीमध्ये 'या' लोकांसाठी धोक्याची घंटा!

होळीच्या सणाला आता अवघे काही दिवस उरले असून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्यासाठी हायअलर्ट जारी केला आहे. सणाच्या आनंदात कोणतीही बाधा येऊ नये आणि जनतेचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी प्रशासनाला कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः रस्त्यावरील बेशिस्त चालक आणि दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्यांवर सरकारची करडी नजर असणार आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत होळीच्या काळात रस्ते अपघात रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. जे लोक वेगाने गाडी चालवतात, दारू पिऊन स्टिअरिंग हातात घेतात किंवा हेल्मेट आणि सीट बेल्ट वापरत नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. महामार्गांवर 'ब्रेथ अनालायझर'द्वारे तपासणी वाढवली जाईल..प्रवाशांच्या सुविधेसाठी २८ फेब्रुवारीपासून ते ९ मार्चपर्यंत अतिरिक्त बसेस चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्ली, जयपूर, कानपूर आणि लखनौ यांसारख्या मोठ्या शहरांतून गावी जाणाऱ्या लोकांसाठी विशेष बसेसची व्यवस्था असेल. लांब पल्ल्याच्या बसमध्ये दोन चालक असणे अनिवार्य केले आहे, जेणेकरून थकव्यामुळे अपघात होऊ नयेत. कोणत्याही बसमध्ये गॅस सिलेंडर किंवा ज्वलनशील पदार्थ नेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे..परिवहन मंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना स्वतः मैदानात उतरून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुट्ट्यांच्या काळात अधिकाऱ्यांनी जनतेचे फोन उचलणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून प्रवाशांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करता येईल. कोणताही अनफिट वाहन किंवा ईटीएम मशीनशिवाय बस रस्त्यावर धावताना दिसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जाईल..Latest Marathi News Update : मध्य रेल्वे मध्ये घेण्यात घेणार विशेष मेगा ब्लॉक.दुसरीकडे, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा यांनीही होळीनिमित्त वीज विभागाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. होळीच्या काळात संपूर्ण उत्तर प्रदेशात २४ तास विनाव्यत्यय वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुठेही अघोषित वीज कपात होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, शॉर्ट सर्किटमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर आणि तारांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. योगी सरकारच्या या कडक पवित्र्यामुळे यंदाची उत्तर प्रदेशातील होळी सुरक्षित आणि प्रकाशमय होणार आहे..