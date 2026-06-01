UP: "फॉलोअर्स मोजून नोकरी मिळत नाही"; योगींचा तरुणांना टोला, गुणवंतांवर बक्षीसांचा वर्षाव! १ लाख रुपये, टॅब्लेट अन् मेडल

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांनी सोमवारी लोकभवन येथे आयोजित एका भव्य आणि विशेष सोहळ्यात हायस्कूल (दहावी) आणि इंटरमीडिएट (बारावी) परीक्षांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला..या कार्यक्रमात यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षण परिषद, सीबीएसई (CBSE) आणि सीआयएससीई (CISCE) बोर्डाच्या गुणवंतांना पुरस्कृत करण्यात आले. या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना यशाचा महामंत्र दिला, तसेच सध्याच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाच्या अवाजवी वापरापासून दूर राहून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा मोलाचा सल्ला दिला.."फॉलोअर्स नव्हे, तर तुमचे ज्ञान परीक्षांमध्ये पाहिले जाईल"समारंभाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आजच्या तरुण पिढीच्या सोशल मीडियाच्या वाढत्या वेडावर थेट बोट ठेवले. ते म्हणाले, "जर तुम्हाला आयुष्यात मोठी यशाची शिखरे गाठायची असतील आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण व्हायचे असेल, तर सोशल मीडियावर अनावश्यक वेळ वाया घालवणे थांबवावे लागेल."पुढे बोलताना त्यांनी विद्यार्थ्यांना कडक शब्दांत सुनावले की, "कोणत्याही स्पर्धा परीक्षा किंवा नोकरीच्या इंटरव्ह्यूमध्ये (मुलाखत) तुमचे ज्ञान आणि कौशल्य तपासले जाते, सोशल मीडियावरील तुमच्या फॉलोअर्सची संख्या (Followers) कोणीही विचारत नाही." सोशल मीडियावर अनेकदा दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती पसरवली जाते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपले सामान्य ज्ञान (General Knowledge) मजबूत करण्यासाठी दररोज वृत्तपत्रे वाचण्याची आणि दूरदर्शनवर बातम्या पाहण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे..१६८२ विद्यार्थ्यांवर बक्षीसांचा वर्षावया दिमाखदार सोहळ्यात विविध बोर्डांच्या टॉप-१० (Top-10) यादीत स्थान मिळवणाऱ्या २२३ मुख्य मेधावी विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये रोख, टॅब्लेट (Tablet), मेडल आणि प्रशस्तीपत्र देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.याशिवाय, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आयोजित स्थानिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून इतर १,४५९ गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २१-२१ हजार रुपये, मेडल आणि प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण १,६८२ विद्यार्थ्यांना शासकीय स्तरावर गौरविण्यात आले. यंदाही मुलींनी मुलांपेक्षा मेरिट लिस्टमध्ये बाजी मारल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि मुलांनी मुलींच्या कठोर परिश्रमातून व शिस्तीतून धडा घ्यावा, असे आवाहन केले..‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके भारतात येणार! दिल्लीत आंदोलन करत शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागणार, व्हिडिओतून तारीख सांगितली.मुख्यमंत्री योगींच्या मिश्किल टिप्पणीने शिक्षकांमध्ये हशाभाषण सुरू असतानाच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नेहमीच्या गंभीर भूमिकेऐवजी अत्यंत हलक्या-फुलक्या आणि मिश्किल अंदाजात परीक्षकांवर (Paper Setters) एक टिप्पणी केली.ते हसत म्हणाले, "अनेकदा परीक्षांमध्ये पेपर सेट करणारे इतके कठीण आणि चक्रावून टाकणारे प्रश्न विचारतात की, त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना कदाचित त्या परीक्षकांचीही तारांबळ उडत असेल आणि त्यांच्याकडेही त्याचे उत्तर नसेल!" मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात उपस्थित असलेले विद्यार्थी आणि शिक्षक मनापासून हसले..या सोहळ्यात माध्यमिक शिक्षण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी यांनीही आपले विचार मांडले. त्या म्हणाल्या की, जीवनात प्रगती करण्यासाठी केवळ पुस्तकी शिक्षण पुरेसे नसते, तर त्यासोबत उत्तम संस्कार आणि नैतिक मूल्ये असणे तितकेच गरजेचे आहे.या राज्यस्तरीय कौतुक सोहळ्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर कौतुकाचा विषय बनले असून, मुख्यमंत्र्यांनी टॅब्लेट दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा नवा उत्साह पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.