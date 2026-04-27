Yogi Adityanath: दहावी-बारावी नापास विद्यार्थ्यांना CM योगींची भावनिक साद; एडिसन-रामानुजन यांचं उदाहरण देत वाढवलं मनोबल!

उत्तर प्रदेश बोर्डाच्या १० वी आणि १२ वीच्या निकालांनंतर अपेक्षित यश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक अत्यंत भावूक आणि प्रेरणादायी पत्र लिहिले आहे. "योगी की पाती" या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या पत्रात त्यांनी अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना खचून न जाता 'पुनश्च हरी ओम' करण्याचा मंत्र दिला आहे.सोशल मीडियावर हे पत्र मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी उचललेले हे पाऊल कौतुकास्पद मानले जात आहे..'चरैवेति-चरैवेति'चा दिला मंत्रनिकालात अपयश आल्यामुळे अनेक विद्यार्थी टोकाचे पाऊल उचलतात किंवा नैराश्यात जातात. अशा मुलांना धीर देताना योगी आदित्यनाथ यांनी लिहिले की. "सफलता आपल्याला उत्साह देते, पण अपयशामुळे निराशा येऊ शकते. ही निराशा झटकून आपल्याला 'चरैवेति-चरैवेति' (चालत राहा-चालत राहा) या मंत्राचा अवलंब करायचा आहे."जीवनात कोणताही निकाल हा पहिला किंवा अंतिम नसतो, तर ती एका नवीन सुरुवातीची संधी असते..महान विभूतींच्या संघर्षाची आठवणविद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जागतिक स्तरावरील दोन मोठ्या नावांचा उल्लेख केला:१. थॉमस अल्वा एडिसन: विजेच्या बल्बचा शोध लावण्यापूर्वी एडिसन हजारो वेळा अपयशी ठरले. पण त्यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत आणि त्यांच्या जिद्दीमुळेच आज जग प्रकाशमान आहे.२. श्रीनिवास रामानुजन: जगातील महान गणितज्ञ रामानुजन यांनीही अनेक संकटांवर मात करत शून्यातून विश्व उभे केले.."जसे सोने अग्नीत तावून सुलाखून निघाल्यावरच त्याला झळाळी येते, तसेच आजचे अपयश उद्याच्या अमर्याद यशाची जननी ठरू शकते," असे मुख्यमंत्री पत्रात म्हणतात.पालकांसाठी गंभीर संदेशया पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी पालकांनाही एक कळकळीची विनंती केली आहे की मुलांच्या अपयशासाठी त्यांना टोमणे मारण्यापेक्षा किंवा कोसण्यापेक्षा त्यांचे मित्र बना आणि त्यांना आधार द्या.मुलांची आवड कोणत्या विषयात आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत, फक्त त्यांच्यातील प्रतिभेला वाव द्या..पत्रामागची पार्श्वभूमीउत्तर प्रदेश बोर्डाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. ही परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेत हे पत्र लिहिले आहे. "शिक्षित समाज, प्रगत प्रदेश" या व्हिजनसह राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास त्यांनी या पत्रातून दिला आहे.मुख्यमंत्र्यांची ही 'पाती' (पत्र) राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे.