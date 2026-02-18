yogi adityanath krishna janmabhoomi akhilesh yadav rahul gandhi

yogi adityanath krishna janmabhoomi akhilesh yadav rahul gandhi

esakal

देश

Yogi Adityanath: कृष्ण जन्मभूमीवरून यूपीचं राजकारण तापलं; योगींचा अखिलेशना थेट सल्ला, २०२७चीही भविष्यवाणी

Yogi Adityanath on Krishna Janmabhoomi issue: २०२७ मध्ये पुन्हा भाजपचं सरकार; योगींचा दावा आणि राहुल गांधींवरही निशाणा
Published on

उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण आता 'कृष्ण जन्मभूमी'च्या मुद्द्यावरून तापू लागले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावर थेट निशाणा साधत त्यांना एक मोठा सल्ला दिला आहे. या विधानामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
Akhilesh Yadav
CM Yogi Adityanath
Yogi government
yogi
Lord Krishna
Yogi Adityanath