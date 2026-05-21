UP: ईंधनाचे भाव वाढले म्हणून योगींनी शोधला नवा पर्याय! रस्ते बांधणीसाठी 'या' आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे दिले आदेश!

उत्तर प्रदेशात रस्ते, पूल आणि दळणवळणाच्या सुविधा बळकट करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आता आणखी आक्रमक मोडमध्ये आले आहेत. विकासकामांमध्ये होणारा उशीर, अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे. .लोकनिर्माण विभागाच्या (PWD) वर्ष २०२६-२७ च्या कार्ययोजनेची आढावा बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावत प्रत्येक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेतच पूर्ण झाला पाहिजे आणि गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी एक मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलले. आपत्कालीन आरोग्य सेवा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक गतीमान करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ब्लॉक, तहसील आणि जिल्हा मुख्यालयाजवळ हेलीपॅड (Helipad) उभारण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत..पूर, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा गंभीर वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात हे हेलीपॅड अत्यंत उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सर्व हेलीपॅडच्या देखभालीची जबाबदारीही त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) सोपवली आहे.बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करताना एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, विभागातील कमतरता किंवा कंत्राटदारांच्या चुकांमुळे जनतेचा रोष लोकप्रतिनिधींना सहन करावा लागतो, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यापुढे कोणत्याही बांधकामाच्या दर्जाची आणि ते वेळेत पूर्ण करण्याची थेट जबाबदारी संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांचीच असेल..तसेच, कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र 'नोडल अधिकारी' नियुक्त केला जाईल. हा अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामाची पाहणी करेल. याशिवाय, जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक गरजेनुसार विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करून एका आठवड्याच्या आत शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार आहे..सध्या जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळे इंधन आणि डांबराच्या (Bitumen) किमती सातत्याने वाढत आहेत. यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी रस्ते बांधणीत नवीन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. ग्रामीण भागातील २ किलोमीटरपर्यंतच्या रस्त्यांसाठी उच्च दर्जाचे सिमेंट काँक्रीट (CC) रस्ते बनवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासोबतच रस्ते अधिक टिकाऊ आणि कमी खर्चात व्हावेत यासाठी 'सिमेंट ट्रीटेड बेस' (CTSB) या आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे..विभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०२६-२७ साठी आतापर्यंत ३० हजारांहून अधिक विकासकामांचे प्रस्ताव सरकारकडे आले आहेत. या सर्व प्रस्तावांची वर्गवारी करून टप्प्याटप्प्याने ते जमिनीवर उतरवले जातील, जेणेकरून विकासाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल. योगी सरकारच्या या मेगा प्लॅनिंगकडे राज्याच्या पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलणारी एक मोठी रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.