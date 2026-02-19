देश

Shivjayanti:'शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतानशी करणं मान्य नाही!' योगी आदित्यनाथ कडाडले; आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचे आयोजन

UP CM statement on Historical comparison controversy: योगी आदित्यनाथ यांची शिवरायांच्या गौरवगाथेची स्तुती; टिपू सुलतानच्या उदात्तीकरणावर कडाडले
UP Chief Minister Yogi Adityanath addressing the gathering during Shiv Jayanti celebrations at Agra Fort.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर खास पोस्ट करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आदरांजली वाहिली आहे. तत्पूर्वी त्यांनी टिपू सुलतानशी निगडीत वादावर मोठी विधाने केली आहेत. 'विकसित भारत समृद्ध यूपी' या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शिवरायांची तुलना आक्रमणकांशी करणाऱ्यांना चांगलेच सुनावले आहे.

Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
Maharashtra Politics
Chhatrapati Shivaji Maharaj
agra
Tipu Sultan

