CM Yogi Adityanath: आमदारांपेक्षा जास्त अभ्यास करून पोहोचले सीएम योगी; 'SIR' मोहिमेवर नेत्यांच्या त्रुटी काढल्या

SIR Campaign: उत्तर प्रदेशात मतदार विशेष पुनरीक्षण अभियाना बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किती गंभीर आहेत, याचा अंदाज मुरादाबादमध्ये सोमवारी झालेल्या बैठकीत आमदार आणि स्थानिक नेत्यांना आला.
सकाळ वृत्तसेवा
