CM Yogi Adityanath: आमदारांपेक्षा जास्त अभ्यास करून पोहोचले सीएम योगी; 'SIR' मोहिमेवर नेत्यांच्या त्रुटी काढल्या

Yogi Adityanath SIR Campaign : उत्तर प्रदेशात मतदार विशेष पुनरीक्षण अभियाना (Special Revision Campaign - SIR) बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किती गंभीर आहेत, याचा अंदाज मुरादाबादमध्ये सोमवारी झालेल्या बैठकीत आमदार आणि स्थानिक नेत्यांना आला..भाजप नेत्यांनी केवळ तोंडी आकडेवारी सांगून काम भागवले जाईल, अशी तयारी केली होती. जास्तीत जास्त बूथ आणि कॅम्पची आकडेवारी विचारली जाईल, असे त्यांना वाटले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या तयारीपेक्षा जास्त गृहपाठ (Homework) केला होता..आकडेवारीवर आधारित आढावामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलच्या प्रत्येक जागेचा रेकॉर्ड घेऊन मुरादाबादला आले होते. त्यांनी बैठकीत सांगितले की, कामामध्ये अजूनही अनेक त्रुटी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत जे काही सांगितले, ते पूर्णपणे आकडेवारीवर आधारित होते. कोणत्या विधानसभा क्षेत्रात किती काम झाले..किती बूथवर एसआयआरमध्ये शंभर टक्के काम झाले. कोणत्या बूथवर पन्नास टक्क्यांहून कमी काम झाले. एकूणच, कोणत्या विधानसभा क्षेत्रात पक्षाच्या बूथ लेबल एजंटची (BLA) सक्रियता किती आहे. सीएम योगी यांना कॅम्पपासून ते प्रत्येक प्रकारची माहिती आधीच होती. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांवर अनेक नेते निरुत्तर झाले. मुख्यमंत्र्यांनी एका मतदारसंघातील जनप्रतिनिधीशी चर्चा केली, संघटनेकडूनही माहिती घेतली आणि सक्रियता कशी ठेवायची, यासाठी टीम्स बनवून काम करण्याच्या सूचना दिल्या..जवळच्या लढतींवर विशेष लक्षमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक मतदाराबद्दल सक्रिय आहेत. यामागे त्यांची चुनावी रणनीती आहे. गेल्या निवडणुकीत मुरादाबाद मंडलात भाजपने किरकोळ फरकाने सहा जागा जिंकल्या आणि चार जागा गमावल्या होत्या. काही ठिकाणी तर हार-जीतचे अंतर पाचशेपेक्षा कमी मतांचे होते. यावेळी भाजपने १० हजारपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने हरलेल्या किंवा जिंकलेल्या जागांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे..सीएम योगी म्हणाले, "एक-एक मतानेच संख्या वाढते." एसआयआरनंतर जेव्हा निवडणूक आयोग नाव वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी संधी देईल, तेव्हा त्यात विशेष रुची घेऊन फॉर्म भरून घ्यावेत. मुरादाबाद शहर आणि बिलारीसारख्या काही जागांवर हार-जीतचे अंतर कमी होते. त्यांनी सांगितले की, "अनेकदा असे दिसून येते की, आपले मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. आता असे होऊ नये.".