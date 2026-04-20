Somnath Temple: नेहरूंनी सोमनाथ मंदिर पुनरुज्जीवनात अडथळे आणले! योगींचा घणाघाती हल्ला; 'स्वाभिमान यात्रे'ला हिरवा कंदील

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. सोमनाथ मंदिराच्या पुनरुज्जीवन कार्यात नेहरूंनी अडथळे निर्माण केले होते, असा गंभीर आरोप त्यांनी लखनौमधील एका कार्यक्रमात केला. लखनौमध्ये 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' रवाना करताना मुख्यमंत्री योगी बोलत होते. यावेळी त्यांनी भारताच्या फाळणीनंतरच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटनांचा संदर्भ देत काँग्रेसच्या धोरणांवर टीका केली..नेहरूंनी राष्ट्रपतींना जाण्यापासून रोखले?मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या भाषणात खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:सरदार पटेलांचा संकल्प: भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सोमनाथ मंदिराची दुर्दशा पाहून त्याच्या पुनरुद्धाराचा संकल्प केला होता. मात्र, पंडित नेहरूंनी या कामात सातत्याने अडथळे आणले.राजेंद्र प्रसादांना विरोध: मंदिर पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले, तेव्हा नेहरूंनी त्यांना तिथे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.धर्मनिरपेक्षतेचा तर्क: राष्ट्रपतींनी अशा धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणे हे 'धर्मनिरपेक्षते'च्या (Secularism) विरोधात असल्याचे नेहरूंचे मत होते, असा दावा योगींनी केला. मात्र, सर्व विरोधाला न जुमानता डॉ. राजेंद्र प्रसाद या सोहळ्याला उपस्थित राहिले होते..काँग्रेसवर तुष्टीकरणाचा आरोपयोगी आदित्यनाथ यांनी काँग्रेसवर 'तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा' आरोप केला. ते म्हणाले की, ज्या सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू केले, त्याच सरकारने हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांच्या पुनरुद्धाराला विरोध केला. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, अयोध्या राम मंदिर आणि विंध्यवासिनी कॉरिडॉरच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वाभिमान पुन्हा जागृत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..१००० भाविक गुजरातकडे रवानाया कार्यक्रमाचे औचित्य साधून उत्तर प्रदेशातील १००० भाविकांना घेऊन एक विशेष रेल्वे सोमनाथ धामकडे रवाना झाली.मोफत प्रवास: रेल्वे विभागाने या प्रवासासाठी विनामूल्य ट्रेन उपलब्ध करून दिली आहे.खर्चाची जबाबदारी: या यात्रेचा इतर सर्व खर्च पर्यटन आणि संस्कृती मंत्रालयामार्फत केला जात आहे.ही ट्रेन देशातील विविध तीर्थक्षेत्रांना भेट देत प्रथम ज्योतिर्लिंग असलेल्या सोमनाथला पोहोचणार आहे.."सनातन श्रद्धा अजर आणि अमर"मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारताच्या सनातन संस्कृतीवर अनेक आक्रमणे झाली, तरीही लोकांची श्रद्धा ढळली नाही. ज्याप्रमाणे आत्मा अजर आणि अमर आहे, त्याचप्रमाणे सनातन धर्म देखील अमर आहे आणि सोमनाथ मंदिर हे या विजयाचे प्रतीक आहे.