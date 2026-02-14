देश

CM Yogi Adityanath: "उम्र भर मैं ये भूल करता रहा..." योगींची विधानसभेत घणाघाती बॅटिंग! सपावर शायरीतून साधला निशाणा

UP Assembly: उत्तर प्रदेश विधानसभेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी समाजवादी पक्षावर शेरोशायरीतून घणाघाती टीका केली. कायदा-सुव्यवस्था, माफिया कारवाई आणि राज्यातील विकासकामांचा उल्लेख करत त्यांनी २०१७ पूर्वीच्या कारभारावर निशाणा साधला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना योगींनी केवळ आकडेवारीच दिली नाही, तर शेरोशायरी करून समाजवादी पक्षाची चांगलीच फिरकी घेतली. त्यांच्या या भाषणाची सध्या संपूर्ण देशात चर्चा सुरू आहे.

