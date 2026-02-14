CM Yogi Adityanath: "उम्र भर मैं ये भूल करता रहा..." योगींची विधानसभेत घणाघाती बॅटिंग! सपावर शायरीतून साधला निशाणा

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना योगींनी केवळ आकडेवारीच दिली नाही, तर शेरोशायरी करून समाजवादी पक्षाची चांगलीच फिरकी घेतली. त्यांच्या या भाषणाची सध्या संपूर्ण देशात चर्चा सुरू आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या भाषणात मिर्झा गालिब यांचा एक प्रसिद्ध शेर ऐकवत विरोधकांवर निशाणा साधला. "उम्र भर मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा....," असे म्हणत त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या जुन्या कारभारावर टीका केली. २०१७ च्या आधी उत्तर प्रदेशात गुंडाराज होते आणि सपाच्या वागणुकीमुळे राज्याची प्रतिमा खराब झाली होती, असे योगींनी ठणकावून सांगितले..योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, आधीच्या सरकारमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात एक माफिया असायचा. त्याकाळी गुंड आणि माफिया सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने वाढत होते. तेव्हा ना मुलगी सुरक्षित होती ना व्यापारी. पण आता उत्तर प्रदेशात भीतीचे वातावरण संपले आहे. आता लोक यूपीला 'बिमारू' राज्य म्हणत नाहीत. आजचा यूपी हा भारताच्या विकासाचे इंजिन बनला आहे. गुन्हेगारांबाबत आमचे सरकार 'झिरो टॉलरन्स' धोरणावर काम करत आहे. कायदा मोडणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..आपल्या भाषणात त्यांनी अयोध्येतील राम मंदिर, काशी विश्वनाथ आणि दीपोत्सव यांचाही उल्लेख केला. विरोधक माफियांच्या थडग्यावर जाऊन फातिहा वाचतात आणि इकडे राम मंदिर किंवा कावड यात्रेला विरोध करतात, असा आरोप त्यांनी केला..UGC च्या नव्या नियमांवर मोठा राडा! संतापलेल्या सवर्ण समाजाला योगींनी समजावले, विरोधकांना सुनावले खडे बोल.प्रयागराजमध्ये करोडो भाविक शांततेत येऊन दर्शन घेतात, हे बदललेल्या यूपीचे चित्र आहे. आता उत्तर प्रदेश हा 'उपद्रव प्रदेश' नसून 'उत्सव प्रदेश' बनला आहे, असेही मुख्यमंत्री अभिमानाने म्हणाले. तंत्रज्ञान आणि विश्वास यामुळे आज राज्याचा कायापालट झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.