CM Yogi Adityanath: योगींचा नवा अवतार! अर्थसंकल्प मांडताच बदलला सोशल मीडियाचा फोटो; ब्रह्मोस मिसाइलसोबतचा तो फोटो काय सुचवतोय?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याचा ९.१२ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवून दिली आहे. योगींनी आपल्या अधिकृत 'X' (ट्विटर) हँडलचा कव्हर फोटो बदलला असून, त्यात ते चक्क शक्तिशाली 'ब्रह्मोस' मिसाइलसोबत दिसत आहेत..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा हा नवा फोटो केवळ एक चित्र नसून तो जगासाठी एक मोठा संदेश मानला जात आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी हा बदल केला. या फोटोतून योगींनी उत्तर प्रदेशची 'हार्ड पॉवर' इमेज जगासमोर आणली आहे. याचा अर्थ असा की, आता उत्तर प्रदेश केवळ शेती किंवा पर्यटनावर अवलंबून नाही, तर तो देशाचा 'सुरक्षा कवच' बनत आहे..उत्तर प्रदेशच्या या अर्थसंकल्पात डिफेन्स कॉरिडोरसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आता लखनऊमध्ये ब्रह्मोस मिसाइलची निर्मिती प्रत्यक्ष सुरू झाली आहे. एकेकाळी जो उत्तर प्रदेश गुन्हेगारीसाठी ओळखला जायचा, तोच प्रदेश आता जगातील सर्वात वेगवान मिसाइल बनवत आहे. लखनऊ आता संरक्षण उत्पादनाचे जागतिक हब बनत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे..विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी मुख्यमंत्री योगींच्या कामाचे तोंडभरून कौतुक केले. त्यांनी शायरीच्या माध्यमातून सांगितले की, आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश योगींच्या नावाने प्रगतीची गाणी गात आहे. जिथे जिथे अंधार होता, तिथे विकासाचा दिवा लावण्याचे स्वप्न योगींनी पूर्ण केले आहे, असेही ते म्हणाले..योगींचा हा 'सुपरसोनिक' अंदाज पाहून विरोधकही थक्क झाले आहेत. उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था आता वेगवान मिसाइलसारखी धावेल, असा विश्वास यातून व्यक्त होत आहे. ९ लाख कोटींचे बजेट आणि ब्रह्मोसची शक्ती या दोन्ही गोष्टींमुळे उत्तर प्रदेश आता भारताच्या विकासाचे मुख्य इंजिन बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.