Encroachment Removal: सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत ताबा तातडीने हटवा; मुख्यमंत्र्यांचे कडक आदेश, "गरीब लोकांच्या जमिनीवर.."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी वाराणसी येथील सर्किट हाऊसमध्ये पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत विकासकामांचा आढावा घेतला, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे सखोल परीक्षण केले. यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले.महसूल विभागाच्या प्रलंबित प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करत, मुख्यमंत्री योगी यांनी सरकारी जमिनींवरचा अनधिकृत ताबा त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले. "गरीब लोकांच्या जमिनीवर कुणीही अतिक्रमण करू नये," असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिले..ग्रामपंचायत स्तरावर मिळणार महत्त्वाची कागदपत्रेग्रामीण भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्त्वाची सूचना दिली. ग्रामपंचायत सचिवालयातूनच आता नागरिकांना रहिवासी, उत्पन्न आणि जात प्रमाणपत्र जारी करण्याची व्यवस्था करावी. तसेच, नगर निगमच्या विभागीय (Zonal) कार्यालयांमध्येही सर्व सुविधा उपलब्ध असाव्यात, जेणेकरून लोकांना अनावश्यक धावपळ करावी लागणार नाही, असे ते म्हणाले. 'कल्याण मंडपम' ची संख्या वाढवण्यावर भर देत, ते म्हणाले की याचा उपयोग गरीब कुटुंबातील मुलींच्या विवाह आणि इतर कार्यक्रमांसाठी व्हावा..कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले:अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे आदित्यनाथ यांनी सांगितले. पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सतत लक्ष ठेवावे आणि अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, कोणत्याही तक्रारीवर पोलीस आणि प्रशासनाने तत्काळ प्रतिसाद दिला पाहिजे आणि गुन्हेगार आणि गो-तस्करांवर (Cow Smugglers) कडक नजर ठेवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुनिश्चित करावी असंही त्यांनी सांगितलं. सुरक्षिततेसाठी शहरात जास्तीत जास्त सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले..जिल्हाधिकारी सत्येंद्र कुमार यांनी सध्या जिल्ह्यात १८ हजार कोटी रुपयांचे एकूण १२८ प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती दिली. बैठकीला कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पोलीस आयुक्त मोहित अग्रवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..