Yogi Adityanath Visit: योगी आदित्यनाथ आपल्या मूळ गावी! गुरु गोरखनाथांना वंदन आणि ओपन एअर जिमचे उद्घाटन; CM धामींसोबत केला व्यायाम!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवारी आपल्या दोन दिवसांच्या खाजगी दौऱ्यासाठी उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल जिल्ह्यातील पंचूर या आपल्या मूळ गावी (पैतृक गाव) पोहोचले. या दौऱ्यामुळे संपूर्ण यमकेश्वर ब्लॉकमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले..या दौऱ्यातील काही खास छायाचित्रे आणि क्षण सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. या दौऱ्यातील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:गुरु भक्ती आणि जिमचे लोकार्पणदौऱ्याच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री योगी बिथ्याणी येथील महायोगी गुरु गोरखनाथ शासकीय महाविद्यालयात पोहोचले..त्यांनी आपले गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी महाविद्यालय परिसरातील नवीन 'ओपन एअर जिम'चे उद्घाटन केले. केवळ उद्घाटनच नाही, तर योगी आदित्यनाथ आणि पुष्कर सिंह धामी यांनी जिममध्ये काही वेळ व्यायामही केला, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत..'हरी विष्णू पंचदेव' मंदिराची प्राणप्रतिष्ठामुख्यमंत्री योगी यांच्या पंचूर गावात 'हरी विष्णू पंचदेव' या नवीन मंदिराची उभारणी करण्यात आली आहे. या मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा ४ मे पासून सुरू असून, त्याचा समारोप ८ मे रोजी झाला. याच सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी योगी आदित्यनाथ आपल्या गावी आले आहेत.यावेळी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी प्रसिद्ध यमकेश्वर महादेव मंदिरात जाऊन भगवान शिवाची विशेष पूजा-अर्चना केली आणि देशाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली..घरचा ओढा आणि स्थानिक उत्साहयोगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही आपल्या गावाशी आणि तिथल्या लोकांशी असलेले नाते जपून आहेत. स्थानिक गावकऱ्यांनी आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी फुलांच्या वर्षावात आणि घोषणांच्या गजरात आपल्या 'लाडक्या पुत्राचे' स्वागत केले.मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पौडी गढवालचे एसएसपी सर्वेश पंवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..मुख्यमंत्री धामींचे उद्गारउत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी योगी आदित्यनाथ यांचे स्वागत करताना म्हटले की, "योगीजींचे देवभूमीवर येणे हे आमच्यासाठी गौरवास्पद आहे. ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांचे हृदय आजही उत्तराखंडच्या डोंगरदऱ्यात वसलेले आहे."आजच्या धावपळीच्या काळात एका राज्याचे मुख्यमंत्री असूनही आपल्या मुळांशी जोडून राहण्याचा योगीजींचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.