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Yogi Avimukteshwaranand: योगी आदित्यनाथ - अविमुक्तेश्वरानंद वाद विकोपाला; ‘शंकराचार्य’ पदवीवर प्रश्‍नचिन्ह आणि गायीच्या दर्जावरून मतभेद

Cow protection issue sparks major row between Hindu religious leaders: योगी आदित्यनाथ आणि अविमुक्तेश्वरानंद आमनेसामने; शंकराचार्य पदवीवरील न्यायालयीन स्थगिती, माघ मेळ्यातील संघर्ष आणि पोलिस कारवाईमुळे सनातन धर्मीयांमध्येच फूट
Yogi Adityanath vs Avimukteshwaranand Dispute

Yogi Adityanath vs Avimukteshwaranand Dispute

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-शरत प्रधान

लखनौ: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यातील वाद आणखी टोकदार झाला आहे. त्यामुळे सनातन धर्माच्या अनुयायांमध्येही मतभेद निर्माण झाले आहेत.

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