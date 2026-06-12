-शरत प्रधानलखनौ: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यातील वाद आणखी टोकदार झाला आहे. त्यामुळे सनातन धर्माच्या अनुयायांमध्येही मतभेद निर्माण झाले आहेत..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे योगी आदित्यनाथ हे अविमुक्तेश्वरानंद यांना शंकराचार्य म्हणून मान्यता देण्यास नकार देत आहेत. मात्र, सनातन परंपरेतील अनेक धार्मिक संस्थांकडून अविमुक्तेश्वरानंद यांना देशातील चार शंकराचार्यांपैकी एक मानले जाते..ज्योतिर्मठाचे तत्कालीन प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांना आपला उत्तराधिकारी घोषित केले होते. त्यानंतर काही प्रतिस्पर्ध्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना शंकराचार्य पदवी वापरण्यावर अंतरिम स्थगिती मिळाली. देशात गोहत्येवर संपूर्ण बंदी आणि गायीला ‘राष्ट्रमाता’ दर्जा देण्याची मागणी अविमुक्तेश्वरानंद करत आहेत. भाजपशासित काही राज्यांतही गोहत्या कायदेशीर असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेशात गोरक्षणाच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गोरखनाथ मठाचे प्रमुख असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात गायींची होत असलेली उपेक्षा त्यांना अधिक खटकत असल्याचे सांगितले जाते..यंदाच्या माघ मेळ्यात अविमुक्तेश्वर आणि योगी सरकारमधील संघर्ष उघडपणे समोर आला. संगमावर पवित्र स्नानासाठी जात असताना पोलिसांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांना अडविल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या पालखीला रोखण्यात आले तसेच शिष्यांवर मारहाण करून त्यांचा अपमान करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर त्यांनी आंदोलन केले आणि प्रशासनाकडून माफीची मागणी केली. मात्र, सरकारने दिलगिरी व्यक्त केली नाही. .या प्रकरणानंतर प्रशासनाने त्यांच्या शंकराचार्य पदावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयीन स्थगितीचा आधार घेत त्यांची सार्वजनिक प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांनी केला आहे. अविमुक्तेश्वरानंद यांनी गायीला राष्ट्रमाता घोषित करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात जनजागरण मोहीम सुरू केली होती. सुमारे १५० मतदारसंघांचा दौरा पूर्ण केल्यानंतर कन्नौज येथे मुक्कामासाठी शाळेची परवानगी नाकारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांना तात्पुरत्या तंबूत रात्र काढावी लागली..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.गाय पशू नव्हे ‘माता’कानपूरमध्ये काही मुस्लिम नागरिकांनी गायीला ‘राष्ट्रमाता’ किंवा ‘राष्ट्रपशू’ दर्जा देण्याच्या समर्थनार्थ निवेदन दिल्यानंतर, “मुस्लिमही माझ्या मागणीला पाठिंबा देत असताना योगी आदित्यनाथ यांना त्यास विरोध करण्याचे कारण काय?” असा प्रश्न अविमुक्तेश्वरानंद यांनी केला. ‘‘गाय आमच्यासाठी पशू नाही, ती माता आहे. त्यामुळे तिला राष्ट्रपशू घोषित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’’ असे योगी आदित्यनाथांनी ठणकावले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.