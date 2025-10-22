देश

CM Yogi Adityanath: ​"हलाल प्रमाणपत्रातून आलेला निधी दहशतवाद, लव्ह जिहादसाठी वापरला जातो" - सीएम योगींचा इशारा

UP Government: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी हलाल-प्रमाणित (Halal-Certified) उत्पादने वापरणाऱ्या ग्राहकांना एक गंभीर इशारा दिला आहे. अशा प्रमाणपत्रातून जमा झालेला निधी दहशतवाद, धार्मिक परिवर्तन आणि लव्ह जिहाद यांसाठी वापरला जात असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला.
सकाळ वृत्तसेवा
