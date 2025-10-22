CM Yogi Adityanath: ​"हलाल प्रमाणपत्रातून आलेला निधी दहशतवाद, लव्ह जिहादसाठी वापरला जातो" - सीएम योगींचा इशारा

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी हलाल-प्रमाणित (Halal-Certified) उत्पादने वापरणाऱ्या ग्राहकांना एक गंभीर इशारा दिला आहे. अशा प्रमाणपत्रातून जमा झालेला निधी दहशतवाद, धार्मिक परिवर्तन आणि लव्ह जिहाद यांसाठी वापरला जात असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) शताब्दी सोहळ्याचा भाग असलेल्या 'कुटुंब स्नेह मिलन आणि दीपोत्सव' कार्यक्रमात ते गोरखपूर येथील बाबा गंभीरनाथ सभागृहात बोलत होते..'हलाल' लिहिलेले उत्पादन खरेदी करू नकामुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "तुम्ही जेव्हा कोणतीही वस्तू खरेदी करता, तेव्हा एक गोष्ट अवश्य तपासा की त्यावर 'हलाल प्रमाणपत्र' (Halal Certification) लिहिलेले आहे की नाही." ते म्हणाले की, उत्पादनांवर लावण्यात आलेले हे हलाल प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेशात बंद करण्यात आले आहे. "मला विश्वास आहे की, आता राज्यात कोणीही असे उत्पादन खरेदी करण्याची किंवा विकण्याची हिंमत करणार नाही," असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले..हलाल प्रमाणपत्राचा गैरवापर किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, "तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की साबणावरही हलाल प्रमाणपत्र आहे, कपड्यांवरही हलाल प्रमाणपत्र आहे, अगदी आगकाडीवरही (Matchboxes) हलाल प्रमाणपत्र आहे.".२५,००० कोटींचा निधी गैरवापरला जातोयया प्रकरणाची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली, तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून भारतात सुमारे २५,००० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत आणि याला कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य सरकारी संस्थेकडून मान्यता मिळालेली नाही..सीएम योगी म्हणाले, "हा सर्व पैसा दहशतवाद, लव्ह जिहाद आणि धार्मिक परिवर्तनासाठी गैरवापरला जात आहे." हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली भारतीय ग्राहकांचे शोषण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..CM Yogi Adityanath: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार १६ ते २० हजार रुपये: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देणार दिवाळी गिफ्ट .या अंमलबजावणीचे उदाहरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच बलरामपूरमध्ये जलाउद्दीन (चंगूर बाबा) याला केलेल्या अटकेचा उल्लेख केला. निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाईचे हे एक उदाहरण आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, "राजकीय इस्लाम" (Rajneetik Islam) या विषयावर सार्वजनिक चर्चा का होत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. भारताच्या पूर्वजांनीही 'राजकीय इस्लाम' विरुद्ध लढा दिला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.