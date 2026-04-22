Yogi Adityanath: नारीशक्ती साठी योगी उतरले रस्त्यावर, दिला थेट इशारा; महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधकांना घेरलं

लखनौच्या रस्त्यांवर मंगळवारी 'नारी शक्ती'चा जबरदस्त आक्रोश पाहायला मिळाला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'नारी शक्ती वंदन' (महिला आरक्षण) विधेयकाला विरोध करणाऱ्या सपा आणि काँग्रेसच्या भूमिकेविरुद्ध हजारो महिला रस्त्यावर उतरल्या. या 'जन आक्रोश पदयात्रे'चे नेतृत्व स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केले..लखनौमधील वातावरण अत्यंत तापलेले होते. रणरणत्या उन्हातही महिलांचा उत्साह आणि संताप कमी झाला नाही. या आंदोलनाचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:७ वाजेपासूनच महिलांचा गराडासकाळी ७ वाजल्यापासूनच हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव आणि अयोध्या अशा विविध जिल्ह्यांतून हजारो महिला मुख्यमंत्री आवास (५, कालिदास मार्ग) येथे जमू लागल्या होत्या. महिलांच्या हातात फलक होते, ज्यावर "सपाची ओळख, नारी शक्तीचा अपमान" आणि "महिला आरक्षणावर विश्वासघात नको" असे संदेश लिहिले होते..मुख्यमंत्री योगींची पायी संघर्षयात्रासकाळी ९:४० च्या सुमारास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचावर पोहोचले. त्यांनी महिलांच्या जोशाचे कौतुक केले आणि विरोधकांच्या भूमिकेला 'महिलाविरोधी' ठरवले. सकाळी १० वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा सुरू झाली. मुख्यमंत्री स्वतः कडक उन्हात मुख्यमंत्री निवासापासून विधानसभेपर्यंत पायी चालले.या पदयात्रेदरम्यान कमालीची शिस्त पाहायला मिळाली आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला..महिलांचा रोष: "आता अपमान सहन करणार नाही"पदयात्रेत सहभागी झालेल्या महिलांनी आपली मते मांडताना विरोधकांवर कडाडून टीका केली:बबिता (हरदोई): "आता नारी शक्तीचा अपमान खपवून घेतला जाणार नाही, आरक्षणासाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील."कांता देवी (बाराबंकी): "विरोधकांनी महिलांचे हक्क रोखण्याचे काम केले आहे, त्यांना आगामी काळात महिलाच उत्तर देतील."वैशाली (अयोध्या): "राजकारणात महिलांची भागीदारी वाढणे ही काळाची गरज आहे.".विधानसभेसमोर समारोपविधानसभेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पदयात्रेचा समारोप झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महिलांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयकाचा विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेशातील माता-भगिनींमध्ये खोलवर संताप आहे आणि हे आंदोलन त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. विरोधकांचे हे कृत्य त्यांच्या राजकारणाचा अंत करेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.या आंदोलनाने उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापवले असून, महिला आरक्षणाचा मुद्दा आता राज्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे.