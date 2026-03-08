Womens Day: "मुलींनो घाबरू नका..!" महिला दिनी सीएम योगींचे खास पत्र; २०१७ पूर्वीच्या 'त्या' भीतीचा केला उल्लेख

जागतिक महिला दिनाच्या मुहूर्तावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील महिलांना एक भावनिक आणि धीर देणारे पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी महिलांना "डरो मत" (घाबरू नका) असा संदेश देत, गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..आज ८ मार्च २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील नारी शक्तीला उद्देशून एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये त्यांनी गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्यात झालेल्या बदलांचा आढावा घेतला आहे.."डरो मत" का म्हणाले मुख्यमंत्री?योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मुलींना आणि महिलांना आता कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही. त्यांनी लिहिले की आई आणि मातृभूमी हे स्वर्गापेक्षाही मोठे आहेत. त्यांच्या सन्मानासाठी सरकार कटिबद्ध आहे..२०१७ च्या आधी उत्तर प्रदेशात महिलांवरील गुन्हे ही सामान्य बाब झाली होती. मात्र, आता स्पष्ट धोरण आणि स्वच्छ नियतीमुळे गुन्हेगारांच्या मनात दहशत निर्माण झाली आहे. 'मिशन शक्ती' आणि 'अँटी रोमिओ' पथकांमुळे आज राज्यातील लेकी-सुना सुरक्षितपणे घराबाहेर पडू शकतात..सुरक्षेसोबतच आत्मनिर्भरतेवर भरमुख्यमंत्र्यांनी केवळ सुरक्षेचाच विचार केला नाही, तर महिलांच्या प्रगतीचाही उल्लेख केला आहे:घटते मृत्यूदर: राज्यात माता मृत्यूदर आणि बाल मृत्यूदरात मोठी घट झाली आहे, तसेच मुलींचे शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे.रोजगाराच्या संधी: बीसी सखी, लक्ष्मी दीदी, ड्रोन दीदी, आरोग्य सखी आणि सूर्य सखी यांसारख्या योजनांमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहेत.समान संधी: शिक्षणापासून ते रोजगारापर्यंत मुलींना समान संधी दिली जात असून त्यांच्या स्वप्नांना 'पंख' देण्याचे काम सरकार करत आहे..'डिजिटल अरेस्ट' नावाचा कोणताही कायदा नाही! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे जनतेला कळकळीचे आवाहन.समाजाला आवाहन"जिथे मुलींचा सन्मान आणि सुरक्षा जपली जाते, तोच समाज खरी प्रगती करू शकतो," असेही योगींनी या पत्रात नमूद केले आहे. नारी सन्मान हा संपूर्ण समाजासाठी सर्वात महत्त्वाचा विषय असावा, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्राने राज्यातील महिलांमध्ये एक नवीन आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. महिला दिनाच्या निमित्ताने पोलीस प्रशासनालाही महिलांच्या सुरक्षेबाबत अधिक सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.