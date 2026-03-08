देश

Womens Day: "मुलींनो घाबरू नका..!" महिला दिनी सीएम योगींचे खास पत्र; २०१७ पूर्वीच्या 'त्या' भीतीचा केला उल्लेख

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिला दिनानिमित्त राज्यातील महिलांना “डरो मत” असा संदेश दिला आहे.
Womens Day

Womens Day

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जागतिक महिला दिनाच्या मुहूर्तावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील महिलांना एक भावनिक आणि धीर देणारे पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी महिलांना "डरो मत" (घाबरू नका) असा संदेश देत, गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

Uttar Pradesh
education
women
CM Yogi Adityanath
Womens day
Government Schemes

