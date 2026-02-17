Uttar Pradesh Budget: योगींचे जनतेला पत्र! ९ लाख कोटींच्या बजेटमधून यूपीचा कायापालट; आता तंत्रज्ञान आणि 'AI' ठरणार राज्याची नवीन ओळख

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याचा ९.१२ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर जनतेला उद्देशून एक भावनिक पत्र लिहिले आहे. 'योगींची पाती' (योगींचे पत्र) या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या पत्रात त्यांनी नव्या उत्तर प्रदेशचा रोडमॅप मांडला असून, राज्याला तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या ९ वर्षांचा प्रवास हा उत्तर प्रदेशच्या नवनिर्माणाचा काळ होता. आताचा हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प त्याच भक्कम पायावर आधुनिक तंत्रज्ञानाचे इमले उभे करेल. राज्याला '१ ट्रिलियन डॉलर'ची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सरकारने आता 'डेटा' आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) वर लक्ष केंद्रित केले आहे..तरुणांसाठी मोठी संधी: 'टेक युवा-समर्थ युवा'या पत्रात योगींनी तरुणांना विशेष साद घातली आहे. 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजनेअंतर्गत राज्यातील २५ लाख तरुणांना एआय (AI), डेटा लॅब आणि डीप टेक सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच, प्रत्येक मंडळ मुख्यालयात स्पोर्ट्स कॉलेज सुरू केले जाईल, जेणेकरून २०३० चे राष्ट्रकुल खेळ आणि २०३६ च्या ऑलिम्पिकसाठी उत्तर प्रदेशातून जागतिक दर्जाचे खेळाडू तयार होतील..महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी खास योजनामहिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड' आणि 'श्रमजीवी महिला हॉस्टेल' उभारण्याचा प्रस्ताव या बजेटमध्ये आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या ९ वर्षात जनतेवर कोणताही नवीन कर न लादता राज्याचा विकास दर कायम ठेवला आहे, हा उत्कृष्ट आर्थिक नियोजनाचाच परिणाम असल्याचे योगींनी पत्रात नमूद केले आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य... योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या पत्राचा शेवट तरुणांना आवाहन करून केला आहे. "तुमची ऊर्जा आणि नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देऊन आपण लवकरच 'विकसित उत्तर प्रदेश' हे स्वप्न पूर्ण करू," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो युवा, महिला, शेतकरी आणि गरीबांच्या आकांक्षांना दिलेली उभारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.