देश

Uttar Pradesh: योगींचे ९२ हजार कुटुंबांना मोठे गिफ्ट! घरासाठी ९०० कोटींची पहिला हफ्ता जारी; सिमेंट-विटाही मिळणार स्वस्त दरात

Yogi Adityanath Releases First Installment for 92,000 Beneficiaries: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील ९२ हजार लाभार्थ्यांना घरासाठी निधीचा पहिला हप्ता थेट बँक खात्यात जमा केला. सिमेंट, विटा आणि इतर साहित्य स्वस्त दरात उपलब्ध करुन घर बांधण्यास मदत केली जाणार आहे. घरासह शौचालय, मोफत वीज कनेक्शन व पिण्याचे पाणी देखील लाभार्थ्यांना मिळेल.
Uttar Pradesh

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देश: उत्तर प्रदेशातील लाखो गरिबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी एका भव्य कार्यक्रमात राज्यातील ९२ हजार लाभार्थ्यांना घरासाठी निधीचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला आहे.

पंतप्रधान आवास योजना-शहरी २.० अंतर्गत हा निधी देण्यात आला असून, लखनऊच्या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये हा सोहळा पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केवळ पैसेच दिले नाहीत, तर गरिबांना घर बांधताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी अधिकाऱ्यांना कडक सूचनाही दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
Desh news

