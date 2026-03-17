Uttar Pradesh: योगींचे ९२ हजार कुटुंबांना मोठे गिफ्ट! घरासाठी ९०० कोटींची पहिला हफ्ता जारी; सिमेंट-विटाही मिळणार स्वस्त दरात

देश: उत्तर प्रदेशातील लाखो गरिबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी एका भव्य कार्यक्रमात राज्यातील ९२ हजार लाभार्थ्यांना घरासाठी निधीचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला आहे.पंतप्रधान आवास योजना-शहरी २.० अंतर्गत हा निधी देण्यात आला असून, लखनऊच्या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये हा सोहळा पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केवळ पैसेच दिले नाहीत, तर गरिबांना घर बांधताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी अधिकाऱ्यांना कडक सूचनाही दिल्या आहेत..पैसे थेट खात्यात, कोणाचीही लुडबूड नाहीमुख्यमंत्री म्हणाले की, डीबीटी (DBT) माध्यमातून पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यामुळे आता मधल्यामध्ये कोणालाही कमिशन घेता येणार नाही. एकूण ९२,०९८ लाभार्थ्यांच्या खात्यात ९०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे..घर बांधण्यासाठी मिळणार विशेष सवलती योगी आदित्यनाथ यांनी नगर विकास विभागाला काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत:स्वस्त दरात साहित्य: घर बांधण्यासाठी लागणारे सिमेंट, विटा आणि इतर दर्जेदार साहित्य लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात मिळेल याची व्यवस्था करावी.मोफत सुविधा: घरासोबतच शौचालय बांधणे अनिवार्य आहे. तसेच, लाभार्थ्यांना मोफत वीज कनेक्शन आणि 'नळातून जल' योजनेअंतर्गत पिण्याचे पाणी मिळायला हवे.दुसरा हप्ता तातडीने: घराचे ७५% काम पूर्ण होताच लाभार्थ्यांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करावी आणि अधिकाऱ्यांनी तो निधी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा..कोणत्या जिल्ह्यात किती लाभ मिळाले?या योजनेत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या काही जिल्ह्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:सहारनपूर: १०,२१४ लाभार्थीप्रतापगड: ७,९९१ लाभार्थीशाहजहानपूर: ४,३२५ लाभार्थीगोरखपूर: ३,०६३ लाभार्थीप्रयागराज: ३,३३१ लाभार्थी.