Housing Scheme: फक्त १००० रुपयांत मिळणार भाड्याचं घर; योगी सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा कोणाला मिळणार लाभ?

उत्तर प्रदेशमध्ये राहणाऱ्या कष्टकरी बांधवांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शहरातील महागड्या भाड्याच्या घरांपासून मुक्ती देण्यासाठी योगी सरकारने एक क्रांतीकारी गृहनिर्माण योजना (Housing Scheme) आणली आहे. आता शहरात काम करणाऱ्या मजुरांना अवघ्या १,००० ते १,५०० रुपयांत हक्काचे भाड्याचे घर मिळणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने आपली 'किफायती भाडे गृहनिर्माण धोरण' (Affordable Rental Housing Policy) आता औद्योगिक विकास विभागांतर्गत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शहराच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा असलेल्या मजुरांना मोठा आधार मिळणार आहे..औद्योगिक क्षेत्रांत राखीव जागाया योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, आता औद्योगिक क्षेत्रातील ३० टक्के जमीन ही केवळ कामगारांच्या निवासासाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. यामुळे मजुरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळच राहण्याची सोय होईल, ज्यामुळे त्यांचा प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहे..महिन्याला फक्त १०००-१५०० रुपये भाडेसध्या लखनऊ, नोएडा आणि कानपूरसारख्या मोठ्या शहरांत एका साध्या खोलीचे भाडे ४,००० ते ५,००० रुपयांच्या घरात गेले आहे. मात्र, सरकारच्या या नवीन योजनेमुळे महिन्याला फक्त १,००० ते १,५०० रुपये भाडे आकारले जाईल.रस्त्यावरील विक्रेते, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, रिक्षाचालक आणि कारखान्यातील मजूर या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील..खाजगी बिल्डरांनाही मिळणार सवलतीही योजना जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी सरकार खाजगी विकासकांना (Private Developers) सोबत घेणार आहे. जे बिल्डर असे मजूर आवास बांधतील, त्यांना जमिनीचा वापर बदलणे (Land Use Conversion), नकाशा मंजुरी आणि विकास शुल्कात (Development Fees) मोठी सूट दिली जाईल..घरे कधीच रिकामे राहणार नाही!या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे 'डायनॅमिक अलॉटमेंट'. म्हणजे जर एखादा मजूर शहर सोडून गेला किंवा त्याने घर रिकामे केले, तर ते घर तात्काळ दुसऱ्या गरजू मजुराला दिले जाईल. यामुळे घरांचा तुटवडा भासणार नाही आणि सरकारी मालमत्तेचा पूर्ण वापर होईल..केंद्राच्या योजनेचा विस्तारही योजना केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) अंतर्गत असलेल्या 'अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स' (ARHCs) धोरणाचाच एक भाग आहे. आता याला औद्योगिक विभागाशी जोडल्यामुळे मजुरांना कामाच्या ठिकाणीच सुरक्षित आणि स्वस्त घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळेल आणि मजुरांचे जीवनमान उंचावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.