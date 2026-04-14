Noida Potest: कामगारांची चांदी! योगी सरकारचा मोठा धमाका; पगारामध्ये थेट २१ टक्क्यांची वाढ, आता दरमहा मिळणार 'इतके' पैसे!

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने कामगारांसाठी एक खूप मोठा आणि आनंदाचा निर्णय घेतला आहे. नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये राहणाऱ्या हजारो मजुरांच्या पगारामध्ये आता मोठी वाढ होणार आहे. सरकारने मजुरांच्या किमान वेतनात तब्बल २१ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून नोएडामध्ये मजुरांकडून पगाराबाबत निदर्शने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने पावले उचलत वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन वेतनवाढ १ एप्रिलपासून लागू मानली जाईल. यामध्ये अकुशल, अर्धकुशल आणि कुशल अशा तिन्ही श्रेणीतील कामगारांचा समावेश आहे..नोएडा आणि गाझियाबादमधील अकुशल कामगारांना आता दरमहा १३,६९० रुपये मिळतील. अर्धकुशल मजुरांसाठी हा पगार १५,०५९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. तर कुशल कामगारांना आता दरमहा १६,८६८ रुपये पगार दिला जाईल. यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, मजुरांच्या हितासाठी आणि उद्योगांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा समतोल निर्णय घेण्यात आला आहे..अफवेमुळे सोमवारी मोठा गोंधळकाही दिवसांपूर्वी २० हजार रुपये किमान वेतन मिळणार असल्याची अफवा पसरली होती. मात्र, सरकारने ही बातमी चुकीची असल्याचे सांगितले आहे. नोएडामध्ये या अफवेमुळे सोमवारी मोठा गोंधळ झाला होता. काही ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड आणि जाळपोळही झाली होती. या घटनेनंतर सरकारने कडक भूमिका घेत मजुरांच्या मनातील गोंधळ दूर करण्यासाठी प्रधान सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तातडीने नोएडाला पाठवले होते..कडक कारवाईमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मजुरांच्या सुरक्षेबाबतही विशेष सूचना दिल्या आहेत. विशेषतः महिला कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. वेतनासोबतच बोनस आणि इतर भत्त्यांबाबतही कामगारांना लवकरच सकारात्मक निर्णय मिळण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. तसेच, चुकीची माहिती पसरवून हिंसाचार करणाऱ्या लोकांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही पोलिसांनी दिले आहेत..'लेबर कोड'केंद्र सरकार लवकरच नवीन 'लेबर कोड' लागू करणार आहे. यामुळे भविष्यात मजुरांच्या पगारात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये कामगारांना समान आणि न्याय्य वेतन मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. तूर्तास, योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे नोएडा आणि गाझियाबादमधील लाखो कामगार कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.