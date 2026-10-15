Yogi Adityanath: मुलींचा शाळा सोडण्याचा दर २० टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांखाली? योगी सरकारचा शिक्षणातील बदलाचा दावा

नवरात्रीच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देवी स्कंदमातेची आराधना करत राज्यातील मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सक्षमीकरण यांवर भाष्य केले. नारीशक्ती निरोगी, सुशिक्षित आणि स्वावलंबी असेल, तर देशाचे वर्तमान सुरक्षित आणि भविष्य उज्ज्वल बनेल, असे त्यांनी म्हटले. २०१७ नंतर राज्यातील शालेय पायाभूत सुविधा आणि मुलींच्या शिक्षणात सुधारणा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला..‘ऑपरेशन कायाकल्प’मुळे शाळांमधील सुविधांमध्ये वाढमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ या उपक्रमामुळे प्राथमिक शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या सुविधा २०१७ पूर्वी ३६ टक्के होत्या, तर आता त्यांचे प्रमाण ९६ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे.शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. अशा सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षित आणि पोषक वातावरण मिळण्यास मदत होते..मुलींच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात घट झाल्याचा दावाराज्य सरकारच्या दाव्यानुसार, मुलींचा शाळा सोडण्याचा दर २०१७ पूर्वी सुमारे २० टक्के होता. तो आता तीन टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. मुलींचे शिक्षण सुरू राहावे यासाठी शाळांमधील सुविधा, शैक्षणिक साहित्य आणि विविध कल्याणकारी योजनांवर भर दिला जात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येते.मुलींना शिक्षणाच्या समान संधी मिळाल्यास त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले..वंचित कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षणउत्तर प्रदेशात अटल निवासी विद्यालयांच्या माध्यमातून बांधकाम कामगार आणि इतर पात्र श्रमिक कुटुंबांतील मुला-मुलींना निवासी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत निवास आणि इतर आवश्यक सुविधा देण्याची व्यवस्था आहे.ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयेही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या विद्यालयांमधील शैक्षणिक सुविधा आणि उच्च वर्गांपर्यंतच्या विस्ताराबाबत सरकारने विविध उपक्रम राबवले आहेत..मुलींचे आरोग्य आणि सक्षमीकरणावर भरमुलींच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांचे आरोग्य, पोषण आणि सुरक्षितता यांनाही महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले. मुलीच्या जन्मापासून तिच्या शिक्षणापर्यंत आणि स्वावलंबनापर्यंत मदत करण्याच्या उद्देशाने राज्यात कन्या सुमंगला योजनेसह विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत.नवरात्रीत देवी स्कंदमातेच्या पूजेचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांनी महिला सक्षमीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. महिलांना शिक्षण, आरोग्य आणि विकासाच्या समान संधी मिळाल्यास राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीलाही चालना मिळेल, असा संदेश त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.