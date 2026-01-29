Yogi Government : योगी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! १५ लाख शिक्षकांसाठी ४४८ कोटींची मोफत आरोग्य कवच योजना

government health scheme : योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील १५ लाख शिक्षक आणि शिक्षणेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना उपचारांसाठी पदरमोड करावी लागणार नाही; त्यांना कॅशलेस (मोफत) उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. गेल्या वर्षी शिक्षक दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन या निर्णयामुळे पूर्ण झाले आहे..कोणाकोणाला मिळणार लाभ?या योजनेचा परीघ अत्यंत मोठा असून यात प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन्ही विभागांचा समावेश आहे: प्राथमिक शिक्षण विभाग: सुमारे ११.९५ लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, कस्तुरबा गांधी विद्यालयातील कर्मचारी आणि अगदी माध्यान्ह भोजन योजनेतील स्वयंपाकी यांचा यात समावेश आहे.माध्यमिक शिक्षण विभाग: सुमारे २.९७ लाख शिक्षक आणि कर्मचारी, ज्यात अनुदानित, संस्कृत विद्यालये आणि मानधनावरील विषय तज्ज्ञांचा समावेश आहे.कुटुंबालाही संरक्षण: कर्मचाऱ्यासोबतच त्यांच्या पत्नी/पती आणि मुलांसारख्या आश्रित कुटुंबीयांनाही ही सुविधा मिळेल..Premium|Education Career : सगळ्यात जास्त तरुण लोकसंख्या असूनही नोकऱ्या का मिळत नाहीत?.खासगी रुग्णालयांमध्येही उपचार शक्यया योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कर्मचारी केवळ सरकारीच नाही, तर नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांमध्येही मोफत उपचार घेऊ शकतील. उपचारांचे दर 'आयुष्मान भारत' आणि 'राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण' यांनी निश्चित केलेल्या मानकांनुसार असतील. सरकार प्रति कर्मचारी वार्षिक सुमारे ३००० रुपये प्रीमियम भरेल.सरकारी तिजोरीवर ४४८ कोटींचा भारया व्यापक योजनेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी सुमारे ४४८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.प्राथमिक शिक्षणासाठी ३५८.६१ कोटी रुपये.माध्यमिक शिक्षणासाठी ८९.२५ कोटी रुपये..अटी आणि पडताळणी प्रक्रियाविनाअनुदानित (Self-financed) शाळांमधील शिक्षकांसाठी जिल्हा स्तरावर 'जिल्हा विद्यालय निरीक्षक' आणि 'प्राथमिक शिक्षण अधिकारी' यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल, जी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी करेल. जे कर्मचारी आधीच केंद्र किंवा राज्याच्या अन्य आरोग्य योजनांचा (उदा. आयुष्मान भारत किंवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान) लाभ घेत आहेत, त्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही.योगी सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठे सुरक्षा कवच ठरला आहे. यामुळे आर्थिक विवंचनेमुळे उपचार लांबणीवर पडणाऱ्या लाखो कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.