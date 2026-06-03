Jain Tourism: 'या' ऐतिहासिक स्थळाचं योगींनी केलं नामांतर, भ.महावीरांच्या निर्वाण भूमीचा सन्मान; धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी कुशीनगर (Kushinagar) जिल्ह्याला कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांची भेट देताना एक मोठी घोषणा केली आहे. कुशीनगरमधील ऐतिहासिक कस्बा असलेल्या 'फाजिलनगर'चे (Fazilnagar) नाव बदलून आता 'पावागढ' (Pavagarh) करण्याची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. .या नामांतराचे कारण स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे क्षेत्र जैन धर्माचे २४ वे तीर्थंकर भगवान महावीर यांचे पावन निर्वाण स्थळ आहे. त्यामुळे जेव्हा या भूमीचा संबंध थेट भगवान महावीरांशी आहे, तर आपण याला 'फाजिलनगर' का म्हणणार? आम्ही आमचा गौरवशाली वारसा आणि प्राचीन ओळख परत आणणार आहोत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक पर्यटनाला (Jain Tourism Circuit) मोठी चालना मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली..विरोधकांवर तिखट हल्लाकुशीनगरमधील भव्य जनसभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर अत्यंत तिखट हल्ला चढवला. गुन्हेगारांना इशारा देत ते कडक शब्दांत म्हणाले, "मागील सरकारांच्या काळात राज्यात सरेआम कट्टा (बेकायदेशीर पिस्तूल) आणि बॉम्ब बनवले जायचे. व्यापाऱ्यांना लुटले जायचे आणि मुलींच्या सुरक्षेशी खेळ केला जायचा. आम्ही या रोडरोमियो आणि गुंडांना नीट केले आहे. जो शब्दाने ऐकला नाही, तो पोलिसांच्या गोळीने मानला आहे.".पुढे बोलताना ते म्हणाले की, आधीच्या काळात युपीत कट्टे बनायचे, पण आज देशाच्या संरक्षणासाठी उत्तर प्रदेशात 'ब्रह्मोस मिसाइल' (BrahMos Missile) तयार होत आहे. आज भारताचे जवान जेव्हा सीमेवर कारवाई करतात, तेव्हा पाकिस्तान जगभर 'वाचवा-वाचवा' म्हणून ओरडत सुटतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला.."मच्छर आणि माफिया दोघांचाही केला सफाया"समाजवादी पक्ष (Samajwadi Party) आणि पूर्ववर्ती सरकारांवर निशाणा साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१७ पूर्वी पूर्व उत्तर प्रदेशात (पूर्वांचल) केवळ दोनच गोष्टींचा प्रचंड अक्राळविक्राळ आक्रांत होता. पहिला मच्छर आणि दुसरा माफिया! डासांमुळे होणाऱ्या 'इन्सेफेलाइटिस' (मेंदूज्वर) या आजारामुळे दरवर्षी शेकडो निष्पाप बालके दगावत होती, तर दुसरीकडे माफिया गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावून दहशत पसरवत होते. आमच्या सरकारने आरोग्य सुविधा सुधारून आजारपणही संपवले आणि कायद्याचा बडगा उगारून 'माफियाराज' देखील समूळ नष्ट केला..ओळखीचे संकट आणि भूख बळींचा काळ संपलानऊ ते दहा वर्षांपूर्वीची परिस्थिती आठवून देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वी येथे गरिबांचा भुकेमुळे मृत्यू होत होता, तरुण बेरोजगार फिरत होते आणि हताश होऊन शेतकरी आत्महत्या करत होते. शिक्षण आणि आरोग्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नव्हती. सण-उत्सव आले की दंगे सुरू व्हायचे आणि न्याय मागणाऱ्यांनाच तुरुंगात डांबले जायचे. उत्तर प्रदेशच्या बाहेरील राज्यात गेल्यास युपीच्या नागरिकांना ओळखीच्या संकटाचा सामना करावा लागायचा. मात्र, आज केंद्रातील आणि राज्यातील 'डबल इंजिन' सरकार कोणत्याही दबावाशिवाय आणि न झुकता जनतेसाठी सातत्याने काम करत आहे..४२४ कोटींच्या विकासकामांची मोठी भेटया दौऱ्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कुशीनगरला ४२४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विकास योजनांची सौगात दिली. कुशीनगरमध्ये आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (International Airport), उत्तम रस्ते आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या असून, हे शहर जगाच्या नकाशावर चमकत आहे. सरकार या संपूर्ण परिसराला 'बौद्ध आणि जैन सर्किट' म्हणून विकसित करत असून यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.फाजिलनगरचे नाव 'पावागढ' झाल्यामुळे जैन समुदायामध्ये आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड आनंदाचे वातावरण असून, सोशल मीडियावर योगी सरकारच्या या 'टॅक्टिकल' निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.