Uttar Pradesh Education : शाळांमध्ये धडकणार सरकारी पथकं! योगी सरकारचा मोठा प्लॅन; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी घेतला 'हा' मोठा निर्णय

उत्तर प्रदेशातील मुलांच्या आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी योगी सरकारने आता कंबर कसली आहे. राज्यात रक्ताल्पता म्हणजेच 'ॲनिमिया'चा मुळापासून नायनाट करण्यासाठी सरकार एक मोठी मोहीम राबवणार आहे. यासाठी खास पथके आता थेट शाळांमध्ये जाऊन मुलांची तपासणी करणार आहेत..योगी सरकारने संपूर्ण उत्तर प्रदेशात 'ॲनिमिया मुक्त भारत' हे अभियान राबवण्याचे ठरवले आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता राज्यातील शाळा, वर्ग आणि अगदी ग्रामपंचायतींनाही ॲनिमिया मुक्त केले जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने आरोग्य आणि शिक्षण विभागाची पथके प्रत्येक शाळेत जातील. ही पथके केवळ तपासणी करणार नाहीत, तर मुलांमध्ये आणि पालकांमध्ये या आजाराबद्दल जनजागृतीही करतील..ॲनिमियाचा थेट परिणाम लहान मुले, किशोरवयीन मुली आणि महिलांच्या आरोग्यावर होतो. शरीरात रक्ताची कमतरता असल्याने मुलांच्या अभ्यासावर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम होतो. हे रोखण्यासाठी सरकारने आता 'डिजिटल रिपोर्टिंग' प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोणत्या मुलाला उपचार मिळाले आणि कोणाची प्रकृती कशी आहे, याची अचूक माहिती सरकारकडे राहील..या मोहिमेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे लोहाच्या गोळ्यांमध्ये करण्यात आलेला बदल. आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या गोळ्यांऐवजी अधिक प्रभावी अशा 'फेरस एस्कॉरबेट'च्या गोळ्या मुलांना दिल्या जाणार आहेत. आरोग्य विभागाने या गोळ्यांच्या खरेदीचे आदेशही दिले आहेत. शाळांसोबतच सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही या आजाराबद्दल माहिती दिली जाणार आहे..या मोहिमेत केवळ डॉक्टरच नाही, तर शिक्षण विभागाचे अधिकारीही सहभागी होतील. प्रत्येक शाळेत जाऊन मुलांची रक्ताची चाचणी केली जाईल आणि ज्यांच्यात रक्ताची कमतरता आढळेल, त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू केले जातील. योगी सरकारच्या या पावलामुळे उत्तर प्रदेशातील पुढील पिढी सुदृढ आणि निरोगी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.