Yogi Janta Darshan: निराधार सीमाला मिळणार घर! योगी आदित्यनाथ यांनी साधला जनतेशी संवाद, चिमुरड्या अनन्यासोबत गंमतीचे क्षण

लखनौमधील 'जनता दर्शन' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुन्हा एकदा आपल्या संवेदनशील कार्यशैलीची प्रचिती दिली. बेघर झालेल्या सीमा नावाच्या महिलेला मदतीचे आश्वासन देण्यासोबतच, दोन वर्षांच्या अनन्यासोबत झालेला त्यांचा संवाद या कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू ठरला..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'जनता दर्शन'मध्ये राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक आपल्या समस्या घेऊन येतात. येथे केवळ फाईल्सवर सह्या होत नाहीत, तर पीडितांच्या वेदना प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर जागीच तोडगा काढला जातो..बेघर सीमाची व्यथा आणि मुख्यमंत्र्यांचा आदेशलखनौची रहिवासी असलेल्या सीमाची कहाणी ऐकून उपस्थित सर्वच भावूक झाले. सीमाने सांगितले की, सासू-साऱ्यांच्या निधनानंतर तिच्या पतीने आणि सासरच्या मंडळींनी तिला दोन लहान मुलींसह घराबाहेर काढून दिले. कोणतीही आर्थिक मदत किंवा निवारा नसल्यामुळे ती आपल्या दोन मुलींसह भटकंती करत होती..सीमाने तिला पुन्हा तिच्या सासरी हक्काने राहू देण्याची आणि मुलांच्या संगोपनासाठी आर्थिक मदत देण्याची विनंती केली. योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौ पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आणि सीमाला संरक्षण मिळवून देण्याचे निर्देश दिले..अनन्या आणि चॉकलेटचा तो गोड क्षणया गंभीर वातावरणात एक आनंदाचा क्षण तेव्हा आला जेव्हा मुख्यमंत्री मुलांशी संवाद साधू लागले. त्यांनी सीमाची दोन वर्षांची मुलगी अनन्याला चॉकलेट दिले.चॉकलेट मिळाल्यावर अनन्या आनंदाने हसू लागली. जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी गमतीने तिला ते चॉकलेट परत मागितले, तेव्हा त्या चिमुरडीने मोठ्या निरागसतेने ते चॉकलेट त्यांच्याकडे पुढे केले. हा छोटासा पण भावनिक प्रसंग पाहून उपस्थितांच्या डोळ्यांत पाणी आले. मुख्यमंत्र्यांनी तिला अभ्यासाकडे लक्ष देण्याचा सल्ला देत प्रेमाने जवळ घेतले..तक्रारींचे स्वरूप आणि प्रशासकीय शिस्तकार्यक्रमात केवळ कौटुंबिक वादच नव्हते, तर पोलीस प्रशासन, वीज समस्या आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची अनेक निवेदने आली होती. ज्यांनी उपचारांसाठी पैशांची मागणी केली, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी हॉस्पिटलचे 'एस्किमेट' (खर्चाचा अंदाज) सादर करण्यास सांगितले, जेणेकरून शासन स्तरावर तात्काळ आर्थिक मदत मंजूर करता येईल. पोलीस आणि वीज विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्येक अर्जाची सत्यता पडताळण्याचे आणि "कोणताही पात्र व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहू नये" असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले..Uttar Pradesh: सीएम योगींचे 'जनता दर्शन'; गरजूला घर आणि रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक मदतीचे आश्वासन, ३०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या .सरकार सुखात आणि दु:खात तुमच्या पाठीशीया सत्राचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश हा होता की, प्रशासन सर्वसामान्यांच्या समस्यांबद्दल गंभीर आहे. योगी आदित्यनाथ म्हणाले, "राज्यातील जनतेच्या प्रत्येक सुख-दु:खात सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. प्रत्येक खऱ्या समस्येचे निराकरण केले जाईल."जनता दर्शन हे केवळ एक प्रशासकीय व्यासपीठ नसून ते लोकांच्या विश्वासाचे केंद्र बनले आहे. सीमाच्या घराचा प्रश्न असो वा अनन्याला मिळालेले चॉकलेट, यातून शासनाची मानवी बाजू समोर आली आहे..