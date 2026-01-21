देश

Yogi Janta Darshan: निराधार सीमाला मिळणार घर! योगी आदित्यनाथ यांनी साधला जनतेशी संवाद, चिमुरड्या अनन्यासोबत गंमतीचे क्षण

What Is Yogi Janta Darshan: जनता दर्शनमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी बेघर सीमाला घर देण्याचे आश्वासन दिले. चिमुरड्या अनन्यासोबतचा गोड संवाद कार्यक्रमाचा भावनिक क्षण ठरला.
सकाळ वृत्तसेवा
लखनौमधील 'जनता दर्शन' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुन्हा एकदा आपल्या संवेदनशील कार्यशैलीची प्रचिती दिली. बेघर झालेल्या सीमा नावाच्या महिलेला मदतीचे आश्वासन देण्यासोबतच, दोन वर्षांच्या अनन्यासोबत झालेला त्यांचा संवाद या कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू ठरला.

