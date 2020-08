तुम्हाला माहीत आहे का, कोरोना विषाणूचे आहेत एवढे प्रकार; पण...

नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूचे सहा प्रकार असले तरी त्यामध्ये फारच थोडा फरक असल्याचे या विषाणूवर झालेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या विषाणूविरोधात लस तयार करणाऱ्या संशोधकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. अन्यथा, प्रत्येक प्रकारासाठी लसीमध्ये थोडा बदल करावा लागला असता, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना विषाणूबाबत सर्वसमावेशक आणि अत्यंत सविस्तर अभ्यास प्रथमच झाल्याचा दावा संशोधकांनी केला असून याबाबतचा अहवाल ‘फ्रंटियर्स इन मायक्रोबायोलॉजी’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. संशोधकांनी जगभरातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये वेगळ्या केलेल्या ४८,६३५ कोरोना विषाणूंच्या जनुकांचे विश्‍लेषण करत वरील निष्कर्ष काढला आहे. या विषाणूचा जगभर प्रसार होत असताना त्याच्या जनुकीय रचनेत झालेल्या बदलाचा अभ्यास इटलीतील बोलोग्ना विद्यापीठातील संशोधकांनी केला.

या अभ्यासानुसार, कोरोनाचा एक विषाणू स्वत:मध्ये सरासरी फक्त सहा ते सात वेळा बदल घडवून आणतो. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा हिवतापाचा विषाणू याहून दुप्पट वेळा स्वत:मध्ये बदल घडवितो. तसेच, या विषाणूचा शरीरावरील सर्वाधिक प्रभाव दिसून आला असून याहून अधिक हानी करण्याची त्याची क्षमता नसल्याचाही अंदाज संशोधकांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच, कोरोनाविरोधात विकसीत होणारी उपचार पद्धती आणि लस ही या विषाणूच्या सर्व प्रकारांवर प्रभावी ठरू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. कोरोना विषाणूचे प्रकार (स्ट्रेन) एल स्ट्रेन : वुहानमध्ये डिसेंबर २०१९ मध्ये आढळला

एस स्ट्रेन : ‘एल’ स्ट्रेनमधून निर्माण. जानेवारीच्या सुरवातीला आढळला.

व्ही आणि जी स्ट्रेन : जानेवारीनंतर आणखी दोन प्रकार.

जी हा सर्वाधिक पसरलेला प्रकार

जीआर आणि जीएच हे नवे स्ट्रेन फेब्रुवारी अखेरीस तयार

जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूंपैकी ७४ टक्के प्रमाण जी, जीआर, जीएच या प्रकारांचे Edited By - Prashant Patil

Web Title: you know why there are so many types of corona viruses