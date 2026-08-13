Youth for Global Peace : युवकांनी संघर्ष नव्हे, शांततेचा मार्ग स्वीकारावा; ‘Meet My Maitreya’मध्ये दादाश्रीजींचे आवाहन

भारत : आंतरराष्ट्रीय युवा दिन २०२६ च्या निमित्ताने, मैत्रीबोध परिवाराच्या युवा शाखेने Youth for Global Peace and Transformation (YGPT) तर्फे ‘Meet My Maitreya’ या वार्षिक उपक्रमाचे तिसरे पर्व आयोजित केली. या उपक्रमात युवा पिढीला आध्यात्मिक द्रष्टे, जागतिक मानवतावादी आणि संस्थापक मैत्रेय दादाश्रीजी यांच्यासोबत मुक्त आणि विचारप्रवर्तक चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. या विशेष प्रसंगी शांतीक्षेत्र प्रेमगिरी आश्रमात शेकडो युवक प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर भारतभरातील ५० हून अधिक शाळा व शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी झाले आणि या विशेष क्षणाचे साक्षीदार ठरले..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .या वार्षिक मेळाव्यात आजच्या युवा पिढीसमोरील काही महत्त्वपूर्ण आणि मूलभूत प्रश्नांवर सखोल संवाद साधण्यात आला. अनिश्चितता, जीवनाचा उद्देश आणि तंत्रज्ञानापासून मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक चळवळी, व्यसनाधीनता, नेतृत्व आणि शाश्वत शांततेपर्यंत विविध विषयांवर विचारमंथन करण्यात आले. या संवादातून युवकांना स्वतःच्या आतमध्ये पाहण्यास, स्वतंत्रपणे विचार करण्यास आणि आपल्या जीवनाची दिशा ठरवण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. .संवादाची सुरुवात करताना मैत्रेय दादाश्रीजी यांनी प्रत्येक पिढी आपल्या आधीच्या पिढीने निर्माण केलेल्या परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित करत असल्याचे नमूद केले. त्यांनी यापेक्षाही अधिक सखोल प्रश्न मांडला, “युवक खरोखरच स्वतःची असलेली ध्येये घेऊन जगत आहेत का, की इतरांनी त्यांच्यावर लादलेल्या ध्येयांचा पाठपुरावा करत आहेत? आपल्या निवडींमागील प्रेरणा तपासणे आणि इतरांनी आपल्याला ज्या गोष्टी साध्य करण्यास सांगितल्या आहेत, त्या आणि आपल्या अंतर्मनातून खऱ्या अर्थाने उमटणाऱ्या आकांक्षा यांच्यातील फरक ओळखायला शिकणे महत्त्वाचे आहे.”त्याचवेळी, संपूर्ण पिढीला एका विशिष्ट लेबलमध्ये किंवा ठरावीक चौकटीत बसवण्याबाबतही एक संवाद समोर आला. त्यांनी व्यक्त केले, “Gen Z हीदेखील इतर प्रत्येक पिढीप्रमाणेच विविधतेने नटलेली आहे. त्यामुळे युवकांनी कोणत्याही ठरावीक वर्गीकरणाला आपल्या ओळखीवर किंवा क्षमतेवर प्रभाव पाडू देऊ नये.”.AI शिक्षण, करिअर आणि दैनंदिन जीवनात वेगाने परिवर्तन घडवून आणत असताना, या संवादातून युवकांनी AI चे केवळ निष्क्रिय वापरकर्ते न राहता त्याला समजून घेण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली. युवकांनी सरकारच्या बाजूने उभे राहावे की सरकारचा विरोध करावा, या प्रश्नावर चर्चा करताना राष्ट्राप्रती असलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले. दादाश्रीजी यांनी सांगितले, “युवकांनी कोणालाही आंधळेपणाने समर्थन देण्याची किंवा विरोध करण्याची गरज नाही. त्यांची जबाबदारी राष्ट्राप्रती आहे. सरकारची जी धोरणे देशहितासाठी आहेत असे त्यांना वाटते, त्यांना त्यांनी पाठिंबा द्यावा आणि ज्या बाबतीत त्यांचे मतभेद आहेत, त्या ठिकाणी विधायक पद्धतीने सुधारणा सुचवाव्यात.”.दादाश्रीजी यांनी युवकांना आपल्या समुदायाच्या आणि राज्याच्या उन्नतीसाठी अर्थपूर्ण आणि शांततापूर्ण पद्धतीने कार्य करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “आजच्या युवकांवर राष्ट्रसेवेची जबाबदारी आहे, विशेषतः ग्रामीण भारत, जो आपल्या देशाचा मोठा भाग आहे. युवकांना उपलब्ध असलेल्या संधी, ज्ञान आणि सुविधांचा लाभ गावांपर्यंतही पोहोचला पाहिजे, जेणेकरून कोणीही विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित राहणार नाही. आपल्या सक्रिय सहभागातून खरा बदल घडवून आणा.” शांततेच्या संदर्भातील चर्चेतही हाच विचार ठळकपणे समोर आला की संघर्षाला उत्तर देण्यासाठी आणखी एका संघर्षाची गरज नाही. या संमेलनाने आणि दादश्रीजींच्या उपस्थितीने आंदोलनाच्या मार्गापेक्षा शांततेच्या मार्गाला (pro-peace) प्राधान्य देण्याच्या दृष्टिकोनाला पुन्हा अधोरेखित केले. शांत, विधायक आणि अहिंसक कृतीच्या माध्यमातूनही अर्थपूर्ण परिवर्तन घडवून आणता येते, यावर भर देण्यात आला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.‘Meet My Maitreya’च्या तिसऱ्या पर्वाने अखेरीस एका दिवसाच्या उत्सवापलीकडे जाऊन एक अर्थपूर्ण व्यासपीठ निर्माण केले, जिथे युवकांना त्यांच्या जीवनावर, भविष्यावर आणि आपल्या राष्ट्राच्या भविष्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या विविध विषयांवर प्रश्न विचारण्याची, चिंतन करण्याची आणि सक्रियपणे संवाद साधण्याची संधी मिळाली. या संपूर्ण संवादाच्या केंद्रस्थानी युवकांनी बाहेरच्या मान्यतेच्या अपेक्षेतून अंतर्मनातील स्पष्टतेकडे, तक्रारीतून जबाबदारीकडे, प्रतिक्रियेतून सजग कृतीकडे आणि संघर्षातून शांततामय परिवर्तनाकडे वाटचाल करावी, हा संदेश होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.