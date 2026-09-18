Yudh Abhyas 2026: उत्तराखंडच्या पहाडांवर का उतरले अमेरिकी सैनिक? दणादण सुरू आहे गोळीबाराचा सराव

उत्तराखंडमधील औलीच्या पर्वतरांगांमध्ये भारत आणि अमेरिकेच्या जवानांचा संयुक्त लष्करी सराव सुरू आहे. भारत-अमेरिकेच्या सैन्याच्या संयुक्त ‘युद्ध अभ्यास २०२६’ या सरावाची २२वी आवृत्ती १५ सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून, सुमारे दोन आठवडे हा सराव चालणार आहे. दोन्ही देशांचे प्रत्येकी सुमारे ६०० जवान यात सहभागी झाले आहेत. यंदाचे वैशिष्ट्य म्हणजे औली आणि राजस्थानमधील महाजन फील्ड फायरिंग रेंज अशा दोन वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांत सराव एकाच वेळी होत आहे..औलीत पर्वतीय युद्धतंत्राची रंगीत तालीमऔलीमध्ये दोन्ही देशांचे सैन्य पर्वतीय आणि अर्ध-पर्वतीय भागात इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स (IBG)च्या माध्यमातून संयुक्त कारवाईचा सराव करत आहे. पायदळावर आधारित मोहिमा, अतिथंड हवामानातील कारवाया, ब्रिगेड-स्तरीय कमांड पोस्ट सराव तसेच ड्रोन आणि ऑटोनॉमस सिस्टीमचा वापर या सरावाचा भाग आहे..औलीमध्ये जवानांनी इमारतीत घुसून परिसर सुरक्षित करण्याची बिल्डिंग-क्लिअरन्स आणि रूम-इंटरव्हेन्शन ड्रिलही केली. या सरावात ड्रोन, रोबोटिक डॉग्ज, प्रशिक्षित स्निफर डॉग्ज आणि स्नायपर टीम्सचा वापर करण्यात आला. जवळच्या अंतरावरील लढाईच्या परिस्थितीत दोन्ही सैन्यांमधील समन्वय तपासणे हा या सरावाचा महत्त्वाचा भाग आहे..महाजनमध्ये HIMARSसह लाईव्ह-फायर सरावराजस्थानच्या महाजन फील्ड फायरिंग रेंजवर आधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रात्यक्षिक आणि लाईव्ह-फायर सराव आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये अमेरिकेची HIMARS रॉकेट प्रणाली, Stinger प्रणाली आणि M-LIDS या काऊंटर-ड्रोन प्रणालीचा समावेश आहे..आधुनिक युद्धतंत्रावर भरया सरावामध्ये केवळ पारंपरिक लष्करी कारवायांवरच नव्हे, तर आधुनिक आणि बहुआयामी युद्धतंत्रावरही भर देण्यात येत आहे. ड्रोन, ऑटोनॉमस सिस्टीम, काऊंटर-ड्रोन तंत्रज्ञान आणि विविध आधुनिक शस्त्रप्रणालींचा वापर करताना दोन्ही सैन्यांमधील समन्वय वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दोन्ही देशांचे तज्ज्ञ उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि मल्टी-डोमेन वॉरफेअरवरही चर्चा करत आहेत.या सरावाच्या माध्यमातून दोन्ही सैन्यांना एकमेकांच्या युद्धतंत्र, कार्यपद्धती आणि ऑपरेशनल अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची संधी मिळत आहे. विविध भौगोलिक आणि ऑपरेशनल परिस्थितींमध्ये एकत्रितपणे कारवाई करण्याची क्षमता वाढवणे हे ‘युद्ध अभ्यास २०२६’चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. २८ सप्टेंबरला या सरावाची सांगता होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.