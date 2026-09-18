देश

Yudh Abhyas 2026: उत्तराखंडच्या पहाडांवर का उतरले अमेरिकी सैनिक? दणादण सुरू आहे गोळीबाराचा सराव

Yudh Abhyas 2026: उत्तराखंडच्या डोंगरांत आणि राजस्थानच्या वाळवंटात भारत-अमेरिका संयुक्त लष्करी सराव, ड्रोन-HIMARSसह आधुनिक युद्धतंत्राची रंगीत तालीम.
uttarakhand jungle yudh 2026

uttarakhand jungle yudh 2026

esakal

Advit Iyer
Updated on

उत्तराखंडमधील औलीच्या पर्वतरांगांमध्ये भारत आणि अमेरिकेच्या जवानांचा संयुक्त लष्करी सराव सुरू आहे. भारत-अमेरिकेच्या सैन्याच्या संयुक्त ‘युद्ध अभ्यास २०२६’ या सरावाची २२वी आवृत्ती १५ सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून, सुमारे दोन आठवडे हा सराव चालणार आहे. दोन्ही देशांचे प्रत्येकी सुमारे ६०० जवान यात सहभागी झाले आहेत. यंदाचे वैशिष्ट्य म्हणजे औली आणि राजस्थानमधील महाजन फील्ड फायरिंग रेंज अशा दोन वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांत सराव एकाच वेळी होत आहे.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
usa
US
US India
Military
international military drills
Marathi News Esakal
www.esakal.com