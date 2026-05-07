सिंधू जल करार

- प्रदीप कुमार सक्सेना1. पाकिस्तानकडून कराराचे शस्त्रीकरण1.1 भारताच्या विकासकामात पद्धतशीर अडवणूककरारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून, पाकिस्तानने त्यातील विवाद निवारण तरतुदींचा वापर खर्या अर्थाने वाद सोडवण्यासाठी नव्हे, तर धोरणात्मक अडथळा निर्माण करण्यासाठी सातत्याने केला आहे. भारताने पश्चिमेकडील नद्यांवर प्रस्तावित केलेल्या जवळजवळ प्रत्येक महत्त्वाच्या जलविद्युत प्रकल्पाला—ज्यात कराराच्या अटींनुसार स्पष्टपणे परवानगी असलेले प्रकल्पही समाविष्ट आहेत—पाकिस्तानकडून औपचारिक आक्षेप, तांत्रिक आव्हान किंवा मध्यस्थी प्रक्रियेकडे पाठविणे यांचा सामना करावा लागला आहे..बगलिहार, किशनगंगा, पाकल दुल आणि तुलबुल यांसारख्या प्रकल्पांना दीर्घकाळ पाकिस्तानी आक्षेपांचा सामना करावा लागला. काही प्रकरणांमध्ये, पाकिस्तानने भारतीय प्रकल्पांमुळे पाण्याच्या प्रवाहाचे नियमन, विशेषतः पूर नियंत्रण, असे संभाव्य फायदे मान्य केले असतानाही त्यांना विरोध केला आहे. ही पद्धत स्पष्ट करते की, पाकिस्तानचा विरोध हा कराराच्या कायदेशीर पालनाशी संबंधित नसून, जम्मू आणि काश्मीरमधील भारताच्या विकासाला कोणत्याही परिस्थितीत अडथळा आणण्यावर केंद्रित आहे..1.2 'जल युद्ध' कथन आणि त्याचा वापरभारताने कराराचे सातत्याने पालन केले असतानाही, पाकिस्तानने त्याच परिस्थितीचा लाभ घेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असे चित्र निर्माण व प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला आहे की भारत हा संभाव्य ‘जल आक्रमक’ देश आहे. भारताने कराराचे काटेकोर पालन केले असतानाही, पाकिस्तानी अधिकारी, अभ्यासक आणि राजनैतिक यंत्रणांनी सातत्याने भारताकडून “पाण्याचे शस्त्रीकरण” केले जात असल्याचा दावा केला आहे.हा कथनात्मक दृष्टिकोन, जो वरच्या प्रवाहातील देशाला धोका म्हणून दर्शवतो, तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, विशेषतः ज्यांना कराराचा ऐतिहासिक संदर्भ माहीत नाही, तेथे प्रभावी ठरला आहे. पाकिस्तानने याचा वापर राजनैतिक दबाव निर्माण करण्यासाठी, बहुपक्षीय सहानुभूती मिळविण्यासाठी आणि भारताच्या कायदेशीर हक्कांच्या वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी केला आहे..या धोरणातील विडंबना अशी आहे की, भारताने कराराचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही—1965 युद्धादरम्यान नाही, 1971 युद्धादरम्यान नाही, 1999 कारगिल संघर्षादरम्यान नाही आणि कराराच्या गेल्या पासष्ठ वर्षांत कधीही नाही. पाकिस्तानने आपल्या प्रदेशाचा वापर भारताविरुद्ध राष्ट्र-पुरस्कृत दहशतवादासाठी केला असला तरीही, भारताने कराराचे पूर्ण पालन केले आहे..2. भारतावर झालेले परिणाम2.1 अप्रयुक्त विकास क्षमताया कराराच्या निर्बंधांमुळे भारतातील सिंधू खोर्यातील विकासावर दीर्घकालीन आणि अमाप परिणाम झाले आहेत. राजस्थानचा विस्तीर्ण प्रदेश तसेच पंजाबमधील काही भाग, जे सिंचनाखाली आणले जाऊ शकले असते, ते आजही कोरडे आहेत किंवा अधिक खर्चिक पर्यायी जलस्रोतांवर अवलंबून आहेत. सहा दशकांच्या कालावधीत गमावलेली कृषी उत्पादकता ही अर्थव्यवस्थेला झालेल्या अपरिमेय आणि अवमूल्यनीय नुकसानीचे द्योतक आहे.2.2 जम्मू आणि काश्मीरमधील दडपलेला जलविद्युत विकासजम्मू आणि काश्मीरवर याचा परिणाम अधिक तीव्र आहे. केंद्रशासित प्रदेश पश्चिमेकडील नद्यांच्या प्रवाहावर वसलेले असून येथे प्रचंड जलविद्युत क्षमता आहे. मात्र करारातील रचनात्मक निर्बंध, पाकिस्तानकडून पद्धतशीरपणे होणारे आक्षेप आणि दीर्घकाळ चालणार्या बहुस्तरीय वाद निवारण प्रक्रियेच्या धोक्यामुळे हा विकास रखडला आहे. स्थानिक लोकांनी हा करार आता परस्पर लाभासाठी म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक उपेक्षेचे साधन—त्यांच्या स्वतःच्या भू-भागातून वाहणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनांच्या विकासास प्रतिबंध करणारी एक बाह्य लादलेली व्यवस्था—असा म्हणून अधिकाधिक पाहण्यास सुरुवात केली आहे..2.3 ऊर्जा सुरक्षेवरील परिणामपश्चिमेकडील नद्यांच्या जलविद्युत क्षमतेचा इष्टतम विकास करण्यात भारताला आलेले अपयश, हे थेट राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेशी निगडित आहे. करारातील जाचक अटींमुळे, स्वच्छ, नूतनीकरणक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या कार्यक्षम ऊर्जा स्त्रोत असलेली ही संभाव्य क्षमता केवळ पाकिस्तानच्या धोरणात्मक अडवणुकीमुळे गमावावी लागली आहे. या असममित करारामध्ये भारताला जे मर्यादित अधिकार मिळाले आहेत, त्या अधिकारांच्या वापरातही पाकिस्तानने पद्धतशीरपणे अडथळे निर्माण केले आहेत3. भारताची भूमिकाहा करार “सिंधू नदी प्रणालीच्या पाण्याचा संपूर्ण आणि समाधानकारक उपयोग” आणि “सद्भावना व मैत्रीच्या भावनेतून” तयार झाला होता—परंतु आज ती परिस्थिती अस्तित्वात नाही..या करारांना त्यांची कायदेशीर वैधता केवळ कायद्याच्या बळावरूनच नव्हे, तर सर्व स्वाक्षरीकर्त्यांकडून त्यांच्या अटींच्या सद्भावपूर्ण अंमलबजावणीतून प्राप्त होते. पाकिस्तानने राष्ट्र-पुरस्कृत दहशतवादाचा वापर भारताविरुद्ध परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणून सातत्याने केला आहे—ज्यात 2001 संसद हल्ला, 2008 मुंबई हल्ले आणि अलीकडील एप्रिल 2025 मधील पहलगाम हल्ला यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, भारताने सतत पालन केलेल्या कराराच्या आधारभूत गृहितकावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. द्विपक्षीय करारांचे पालन निवडकपणे होऊ शकत नाही: कोणताही देश आंतरराज्यीय आचारसंहितेच्या पायाभूत नियमांचे उल्लंघन करत असताना, त्याच वेळी आपल्या भागीदाराकडून एकतर्फी लाभ देणाऱ्या कराराचे पालन अपेक्षित करू शकत नाही. पाकिस्तान दुर्भावनेने वागत असताना भारत या कराराचे एकतर्फी पालन करू शकत नाही. भारताचे सध्याचे पाऊल म्हणजे एक उशिरा आलेले पण ठोस विधान आहे—आंतरराष्ट्रीय करार हे परस्पर जबाबदारीवर आधारित असतात, एकतर्फी नव्हे..4. निष्कर्षसिंधू जल कराराला दीर्घकाळ आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा यशस्वी नमुना म्हणून गौरवण्यात आले आहे. परंतु हे प्रपत्र असे मत मांडते की, ही मांडणी मूळ वास्तवाचे चुकीचे चित्रण करते—एक अशी वाटाघाटी प्रक्रिया ज्यात पाकिस्तानच्या आडमुठेपणाला सवलती मिळाल्या आणि भारताच्या सद्भावनेचा वापर असा करार घडवण्यासाठी करण्यात आला जो सुरुवातीपासूनच असमान होता.तरीही, भारताने 80 टक्के पाण्यावरील हक्क सोडला, हा हक्क सोडण्यासाठी सुमारे £62 दशलक्ष (आजच्या मूल्यात सुमारे $2.5 अब्ज) दिले, आपल्या स्वतःच्या भू-प्रदेशावर एकतर्फी निर्बंध स्वीकारले आणि पाकिस्तानने केलेल्या अनेक युद्धांच्या आणि सातत्याने पुरस्कृत सीमापार दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर देखील पासष्ठ वर्षे काटेकोर पालन केले. याच्या बदल्यात भारताला असा करार मिळाला ज्याचा वापर पाकिस्तान विकासात अडथळा आणण्यासाठी करतो, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'जल युद्ध' असे आधारहीन कथन निर्माण करतो आणि भारताचा मोठा भूभाग कायमचा अविकसित राहतो.. भारताची भूमिका ही सिंधू खोर्यातील आपल्या वैध हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याची आहे. ही आक्रमकता नाही; तर सद्भावनेच्या गृहितकावर आधारित आणि प्रत्यक्षात एकतर्फी ठरलेल्या असमान व्यवस्थेचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या आवश्यक व उशिराने होणारे दुरुस्ती करण आहे. आता हा करार स्थगित का ठेवावा असा प्रश्न विचारणार्यांना, त्याचे उत्तर इतकेच की योग्य निर्णयासाठी कोणतीही वेळ अयोग्य नसते. 