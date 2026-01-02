10th Pass Govt Jobs: दहावी पास असाल? मग ही दिल्लीतील सरकारी नोकरी चुकवू नका, लगेच करा येथे अर्ज

Sarkari Naukri for 10th Pass: नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दिल्ली अधिनस्थ सेवा निवड मंडळ (DSSSB) यांच्यामार्फत ७१४ मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) पदांसाठी भरतीची अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. .या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ही १७ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. दहावी पास उमेदवारांसाठी ही एक उत्तम सरकारी नोकरीची संधी आहे..Yearly Numerology 2026: मूलांक 1 आणि 5 साठी 2026 ठरणार शुभ; राहील सूर्याची विशेष कृपा, वाचा अंकज्योतिषनुसार तुमचे वार्षिक राशिभविष्य.पात्रताउमेदवार मान्यताप्राप्त मंडळातून १०वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.आधारकार्ड, दहावी प्रमाणपत्र व आवश्यक ओळखपत्रे अनिवार्य आहे.कोणत्याही अतिरिक्त पदवी किंवा अनुभवाची आवश्यकता नाही.वयोमर्यादाकिमान वय: १८ वर्षेकमल वय: २७ वर्षेएससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/माजी सैनिक यांना सरकारी नियमांनुसार वयात सूट.महिला उमेदवारांना नियमांनुसार वयात सूट लागू.निवड प्रक्रियालेखी परीक्षा (MCQ)ऋण गुणाकार नाहीदहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नपत्रिका पातळीपरीक्षेनंतरच्या पेपर पडताळणीकागदपत्रे पात्र आढळल्यास अंतिम निवडअर्ज शुल्कसामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: १००महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग आणि माजी सैनिक: शुल्क नाहीशुल्क फक्त ऑनलाइन भरावे लागेल..Maharashtra SSC Exam Schedule 2026: तयारीला लागा! SSC बोर्ड परीक्षा 2026 वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला कोणता पेपर .पगारसुरुवातीचा पगार: १८,००० ते २२,००० रुपये (अंदाजे)यात मूळ पगारासह डीए, एचआरए आणि वाहतूक भत्ता समाविष्ट आहे.सेवेच्या लांबीनुसार पगार वाढअर्ज करण्याची पद्धतअधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: dsssbonline.nic.inएकवेळ नोंदणी (OTR) पूर्ण कराजाहिरात क्रमांक ०७/२०२५ निवडाअर्ज भरा, फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड कराअर्ज शुल्क भरले (लागू असल्यास)अर्ज काळजीपूर्वक सबमिट करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.