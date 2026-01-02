एज्युकेशन जॉब्स

10th Pass Govt Jobs: दहावी पास असाल? मग ही दिल्लीतील सरकारी नोकरी चुकवू नका, लगेच करा येथे अर्ज

Eligibility Criteria for 10th Pass Candidates: तुम्ही दहावी पास असाल आणि सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर ही बातमी अजिबात चुकवू नका. कारण दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ यांच्या मार्फत भरती जाहीर झाली आहे. चला तर जाणून घेऊयात अर्ज कुठे आणि कसा करावा
Sarkari Naukri for 10th Pass: नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दिल्ली अधिनस्थ सेवा निवड मंडळ (DSSSB) यांच्यामार्फत ७१४ मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) पदांसाठी भरतीची अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.

