AAI Recruitment 2025: परीक्षा न देता मिळवा सरकारी नोकरी! एअरपोर्ट प्राधिकरणात मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?
AAI Job Eligibility: सरकारी नोकरी तेही परीक्षा न देता? होय, हे आता शक्य आहे! एअरपोर्ट प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या मेगा भरतीत तुम्हाला थेट संधी मिळू शकते. अर्ज प्रक्रिया सोपी असून आजच अर्ज करा
थोडक्यात:
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 976 ज्युनियर एग्जीक्यूटिव्ह पदांसाठी मेगा भरती जाहीर केली आहे.
या भरतीसाठी कोणतीही परीक्षा नाही; फक्त GATE स्कोअरच्या आधारे निवड केली जाणार आहे.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 सप्टेंबर 2025 असून अर्ज www.aai.aero या संकेतस्थळावर करता येईल