AAI Recruitment 2025: परीक्षा न देता मिळवा सरकारी नोकरी! एअरपोर्ट प्राधिकरणात मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?

AAI Job Eligibility: सरकारी नोकरी तेही परीक्षा न देता? होय, हे आता शक्य आहे! एअरपोर्ट प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या मेगा भरतीत तुम्हाला थेट संधी मिळू शकते. अर्ज प्रक्रिया सोपी असून आजच अर्ज करा
  1. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 976 ज्युनियर एग्जीक्यूटिव्ह पदांसाठी मेगा भरती जाहीर केली आहे.

  2. या भरतीसाठी कोणतीही परीक्षा नाही; फक्त GATE स्कोअरच्या आधारे निवड केली जाणार आहे.

  3. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 सप्टेंबर 2025 असून अर्ज www.aai.aero या संकेतस्थळावर करता येईल

