शैक्षणिक गुणवत्ता विकास

जयवंत बोरसे (स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक)प्रज्ञाविकासाचा राजमार्गमित्रांनो, तुम्ही शालेय स्तरावरील शिक्षण घेत आहात. तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी मी खूप उत्सुक होतो. ठरल्याप्रमाणे 'प्रज्ञा विकासाचा राजमार्ग.......' या सदरातून आपण नियमितपणे भेटणार आहोत..अशी एक ना अनेक उदाहरणे आपल्या अवती-भवती असतात. ही उदाहरणे प्रत्यक्ष घडलेल्या, पाहिलेल्या, ऐकलेल्या किंवा वाचलेल्या प्रसंगातून समजलेली असतील. दहावी-बारावीला असतानाची वर्षे महत्त्वाची आहेत. त्यावेळचा अभ्यास खूप महत्त्वाचा आहे, असे अचानक का वाटायला लागते? या बोर्डाच्या परीक्षा, विविध कोर्सेसला जाण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षा किंवा राज्य आणि संघ लोकसेवा आयोगाकडून वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या पदांवर निवड होण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा यात गुणवत्ता पणाला लागते. हे निर्विवाद सत्य आहेच आणि हेही निश्चित आहे की, दहावी-बारावीच्या परीक्षेनंतर मुलांच्या भविष्यातील शैक्षणिक दिशा निश्चित होते. हा टप्पा आणि हेच वळण भावी आयुष्याला कलाटणी देते. याचा अर्थ ही दोन-तीन वर्षे, प्रवेश परीक्षा आणि यांसारख्या स्पर्धा परीक्षा यावेळीच फक्त गांभीर्याने विचार करावा आणि अभ्यास करावा. हा दृष्टिकोन कसा आहे? अशा प्रकारे विचार करणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून काही ठळक बाबी समजून घेऊ..शालेय शिक्षणाच्या सुरवातीच्या वर्षांतील गुणवत्ता विकासाबद्दल काय वाटते?बोर्डाच्या परीक्षेच्या आधीच्या वर्षातील अभ्यासाचे महत्त्व किती?खरोखरच विशिष्ट वर्षातच गंभीर होऊन यशस्वी होता येते का?नक्की कोण यशस्वी होऊ शकते?त्यांच्या यशाचे गमक कोणते?.पालकांनी वेळ किंवा पैसा देऊन किंवा वेगवेगळे क्लास लावून यश प्राप्त होते, की आणखी यापेक्षा वेगळे काही असू शकते?अभ्यासासाठी कोणता मूलभूत आणि वास्तव विचार करणे आवश्यक आहे?बौद्धिक विकासाचा किंवा गुणवत्ता वाढीसाठीचा मार्ग कोणता?शैक्षणिकदृष्ट्या यशस्वी होण्यासाठी किंवा प्रज्ञाविकासासाठी कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक आहे?आता सोबतच्या चौकटीतील दोन्ही बाजूंचा तौलनिक विचार करा. त्यातून येथे उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी आणखी संदर्भ शोधा.\\.काही जणांना वाटेल, 'कशाला आत्तापासून या प्रश्नांचा विचार करायचा? अजून आपल्याला अवकाश आहे.' परंतु 'तहान लागल्यावर विहीर खोदणे' या उक्तीप्रमाणे विचार करणे, योग्य आहे का? या आणि यांसारख्या बाबींवर प्रत्येक भेटीत आपण टप्प्या-टप्प्याने विचार करणार आहोत. नेमकेपणाने समजून घेण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी भेटूयात!यंदा अक्षरा दहावीला आहे. त्यामुळे तिच्या आईने नोकरी/व्यवसायातून वर्षभराची सुट्टी घेण्याचे नियोजन केलेले आहे.फिजा सातवीत होती. तेव्हापासून, सलग तीन वर्षे तिची आई आजारी आहे. त्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी तिच्या बाबांना दोन शिफ्टमध्ये काम करण्यावाचून पर्याय नसतो.मुलगा राजीव आपले डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करेल, असे बाबांना वाटते. बारावीत गेल्यापासून ते त्याला न चुकता, रोज पहाटे उठवतात आणि अभ्यासाला बसवतात..बारावीत असलेल्या मेघनाचे आई-बाबा तिच्या लहानपणीच एका दुर्घटनेत वारले, तेव्हापासून ती मावशीच्या भाजी विक्रीच्या व्यवसायाला मदत करते व स्वत:च रोज पहाटे उठून अभ्यास करीत असते.व्यवसायानिमित्त सतत बाहेरगावी असलेल्या पालकांनी, आयआयटी प्रवेशाचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी बारावीत असलेल्या शरण्याला मोठ्या शहरात वसतिगृहात ठेवले आहे. साधारण पाच लाख रुपये फी भरून तथाकथित नामांकित क्लासमध्ये अभ्यासाला पाठविले आहे..हातगाडीवर मजुरी करून कुटुंबाला जेमतेम दोन वेळचे जेवणही पुरवू न शकणाऱ्या शिवराजने दहावीत असताना राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविले. बारावीनंतर 'आयसर' संस्थेत प्रवेश मिळवून, 'शास्त्रज्ञ' होण्याचे स्वप्न तो बघत आहे. त्यासाठी तो रात्रंदिवस झपाटून स्वयं-अध्ययन करीत आहे.पदवीधर असलेला स्वराज जिल्हाधिकारी होण्यासाठी शहरातील हायप्रोफाईल क्लासला भरपूर फी भरून जात आहे.कोणाचेही मार्गदर्शन नसताना अर्धवेळ नोकरी करणाऱ्या समृद्धीची पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असताना, पहिल्याच प्रयत्नात 'उपजिल्हाधिकारी' या पदावर निवड झालेली आहे. 'जिल्हाधिकारी' पदावर निवड व्हावी, यासाठी ती स्वतः पुन्हा अभ्यास करीत आहे..