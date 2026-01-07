एज्युकेशन जॉब्स

शैक्षणिक गुणवत्ता विकास

यशस्वी होण्यासाठी केवळ महागडे क्लास लावून चालत नाही, तर शालेय स्तरापासूनच गुणवत्तेचा पाया भक्कम असणे आवश्यक आहे; जयवंत बोरसे यांनी उलगडला प्रज्ञाविकासाचा खरा मार्ग.
Analyzing Success: High-Profile Classes vs. Determined Self-Study

जयवंत बोरसे (स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक)

प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग

मित्रांनो, तुम्ही शालेय स्तरावरील शिक्षण घेत आहात. तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी मी खूप उत्सुक होतो. ठरल्याप्रमाणे ‘प्रज्ञा विकासाचा राजमार्ग.......’ या सदरातून आपण नियमितपणे भेटणार आहोत.

