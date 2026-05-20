भविष्यवेध : जीवनातील संतुलनाचे महत्त्व

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरखेळ किंवा इतर कोणतेही क्षेत्र असो संतुलन राखणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. यशस्वी होण्यासाठी अनेक प्रकारे संतुलन साधावे लागते. आपण कोणत्याही खेळाचा विचार केल्यास त्यामध्ये शारीरिक संतुलन महत्त्वाचे असतो. आपल्या पाल्याने शिक्षण सुरू असताना खेळात वेळ घालवावा की नाही? असा पालकांना प्रश्न पडलेला असतो. अधिकाधिक पालकांचा कल हा पाल्याने खेळ बंद करून अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे असाच असतो. हा विचार बरोबर नाही. सतत फक्त अभ्यास करून मुलांची अभ्यासातील लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे खेळ सुरू ठेवलाच पाहिजे. एका संशोधनाद्वारे हे सिद्ध झाले आहे की, अभ्यासात चांगले यश मिळविण्यासाठी प्रत्येकाने वेगळी ॲक्टिव्हिटी थोड्याफार प्रमाणात करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ कोणी खेळ, वाचन, फिरणे, मनोरंजन आदी. परंतु सगळ्यात महत्त्वाचे असते ते वेळेचे संतुलन. किती वेळा अभ्यास, किती वेळ इतर गोष्टी याचे योग्य गणित बसविले पाहिजे. ते एकदा जमले की ही चिंता कायमची दूर होते..सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात नोकरीमध्ये खूप ताण तणावांमधून सगळ्यांनाच जावे लागते आणि त्यामध्ये कुटुंबाला योग्य वेळ व प्राधान्य दिले जात नाही. हा फार नाजूक विषय बनला आहे. त्याचा परिणाम तुमच्या परफॉर्मन्सवर होतो. दोन्हीचा योग्य समतोल साधने फार कठीण काम असते. प्रत्येकाला ते प्रयत्नपूर्वक करावेच लागते..आपण दिवसभरात कोणत्या वेळेला काय आणि किती खातो यावर आपली तंदुरुस्ती अवलंबून असते. त्यामुळे याकडे योग्य लक्ष देऊन वेळ आल्यास आहार तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आहाराचे गणित चांगले बसविणे गरजेचे आहे..आपले व्यक्तिमत्त्व चांगले ठेवण्यासाठी वर्तणूक चांगली असावी लागते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यामध्ये सातत्यही असणे आवश्यक आहे. सतत संतुलन राखत वागण्याने व बोलण्याने आपल्याला यश मिळवायला उत्तम मार्ग मिळतो. आपले कॅरेक्टर चांगले रहाते व अनेक गोष्टी सोप्या होतात व आपणही समाधानी राहतो..अनेकदा दुःखाच्या, अति आनंदाच्या, अपयशाच्या, यशाच्या परिस्थितीमध्ये आपले भावनिक संतुलन बिघडते व त्यातून अनेकदा माणसाचे वागणे, बोलणे बदलते. त्याचा समोरच्याला व स्वतःला खूप त्रास होतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आपले भावनिक संतुलन नियंत्रणात राखणे हे आवश्यक आहे..प्रत्येक माणसाने आपले उत्पन्न आपला खर्च व आपली बचत याचे योग्य संतुलन करणे आवश्यक आहे. अनेकदा असे लक्षात येते की उत्पन्नापेक्षा खर्चाची बाजू जड होते व क्रेडिट कार्ड, कर्ज घेऊन चैन करणे या गोष्टी सुरू होतात आणि त्यामुळे आर्थिक घडी विस्कटते..एकूणच प्रत्येक माणसाला संतुलित आयुष्य जगण्यासाठी अनेक प्रकारचे संतुलन साध्य करावे लागतात. योग्य वयात आपण योग्य सवयी व शिस्त अंगावळणी पाडून घेतली तर 'संतुलित जीवन' अनुभवणे नक्कीच शक्य आहे.