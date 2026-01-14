एज्युकेशन जॉब्स
कल्पनांचा शोध
एखादी साधी कल्पना मोठ्या व्यवसायात कशी रूपांतरित करायची, याचे मार्गदर्शन अद्वैत कुर्लेकर यांनी दिले आहे. 'लहान सुरुवात करा पण विचार मोठा ठेवा' हा यशाचा मंत्र त्यांनी विद्यार्थी उद्योजकांसाठी मांडला आहे.
अद्वैत कुर्लेकर (स्टार्टअप मेंटॉर)
यशाचा पासवर्ड
‘कल्पना ही बीजासारखी असते. ती रुजवली नाही तर कधीच फुलत नाही.’ विद्यार्थी उद्योजकतेत सर्वांत मोठं आव्हान म्हणजे कल्पना शोधणं आणि ती पुढे नेणं. मागील लेखात आपण त्याच्यावर विचार केला. परंतु खरी कसोटी ही कल्पना विकसित करण्याची असते. सुरुवातीला साधी वाटणारी कल्पना योग्य पद्धतीने वाढवली तर ती मोठ्या व्यवसायात रूपांतरित होऊ शकते.