'बीटेक'नंतर मिळतील खासगी आणि सरकारी क्षेत्रांत संधी

By

मुंबई : BTech म्हणजेच बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी हा देशातील सर्वात लोकप्रिय अंडरग्रेजुएट कोर्स आहे. हा चार वर्षांचा अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी क्षेत्राचे प्रवेशद्वार मानला जातो. या अभ्यासक्रमानंतर विद्यार्थ्यांना भविष्यात अनेक संधी मिळतात, या संधी केवळ नोकरीच्या क्षेत्रातच मिळत नाहीत तर उच्च शिक्षणासाठीही हा एक चांगला पर्याय आहे. B.Tech केल्यानंतर तुम्ही तुमचे करिअर कसे घडवू शकता याबद्दल सविस्तर चर्चा करू या.

हेही वाचा: HSC result : बारावीनंतर बँकींग क्षेत्रात करा करिअर

उच्च शिक्षण

B.Tech केल्यानंतर, विद्यार्थी पुढील शिक्षण घेऊ शकतात जेथे ते M.Tech किंवा ME (M.E) साठी जाऊ शकतात, हे दोन्ही भारतातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांद्वारे ऑफर केलेले पदव्युत्तर स्तरावरील व्यावसायिक पदवी कार्यक्रम आहेत. M.Tech म्हणजे मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी, तर M.E म्हणजे मास्टर ऑफ इंजिनियरिंग. IITs आणि NITs सारख्या भारतातील सर्वोच्च अभियांत्रिकी महाविद्यालयांद्वारे ऑफर केल्या जाणार्‍या M.Tech प्रोग्राममध्ये निवड होण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना GATE ग्रॅज्युएट अॅप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजिनीअरिंगमध्ये बसावे लागते.

एमबीए

B.Tech नंतर MBA हा विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक पसंतीचा पर्याय आहे. अभियांत्रिकी पदवीधर सहसा कामाचा अनुभव मिळविण्यासाठी कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे नोकऱ्या निवडतात आणि काही वर्षांनी ते एमबीए/पीजीडीएम प्रोग्राम्स घेतात. एमबीए महाविद्यालयांमध्ये जाण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना CAT आणि CMAT सारख्या लोकप्रिय MBA प्रवेश परीक्षांमध्ये बसावे लागते.

हेही वाचा: बारावीनंतर काय ? हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये करा करिअर

कॅम्पस प्लेसमेंट

साधारणपणे, महाविद्यालयांमध्ये प्लेसमेंटद्वारे विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. देशातील विविध कंपन्या महाविद्यालयांमध्ये येऊन विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी निवडतात. B.Tech नंतर, विद्यार्थ्यांना तांत्रिक क्षेत्रातील एंट्री-लेव्हल जॉब रोलसाठी खासगी कंपन्यांकडून नियुक्त केले जाते. सामान्यतः उच्च शिक्षणासाठी इच्छुक असलेले विद्यार्थी त्यांच्या क्षेत्रातील अनुभव मिळविण्यासाठी कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे नोकऱ्या घेतात.

खासगी कंपन्या ज्या विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये निवडत नाहीत ते बी.टेक प्रोग्राम पूर्ण केल्यानंतर विविध खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. एंट्री-लेव्हल तांत्रिक भूमिकांमध्ये खासगी कंपन्यांमध्ये सामील झाल्यानंतर, विद्यार्थी अनुभव घेण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी कॉर्पोरेट जगामध्ये पाऊल ठेवू शकतात.

अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा

अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा ही UPSC द्वारे आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना बी.टेकचे शिक्षण घेतल्यानंतर संरक्षण, पीडब्ल्यूडी, रेल्वे इत्यादी परीक्षांमध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.

PSU नोकऱ्या

B.Tech केल्यानंतर, विद्यार्थी GATE द्वारे म्हणजेच अभियांत्रिकीसाठी ग्रॅज्युएट अॅप्टिट्यूड टेस्टद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये तांत्रिक नोकर्‍या देखील करू शकतात. अनेक PSU त्यांच्या GATE स्कोअरच्या आधारे प्रवेश स्तरावरील नोकऱ्यांसाठी B.Tech विद्यार्थ्यांना नियुक्त करतात. CII, ISRO आणि BARC सारख्या काही PSUs देखील प्रवेश स्तरावरील नोकऱ्यांसाठी B.Tech विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतात.