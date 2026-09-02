विशेष: तुमच्यासाठी ‘एआय’ काय काम करतो?

प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरआपण ‘एआय’ला प्रश्न विचारतो आणि काही सेकंदांत उत्तर मिळते. एखादा ई-मेल लिहायचा असेल, माहिती शोधायची असेल, एखाद्या विषयाचा सारांश हवा असेल किंवा एखादी कल्पना सुचत नसेल, तर ‘एआय’ आपली मदत करते. ‘एआय’च्या जगात मोठा बदल घडत आहे. उद्याचा ‘एआय’ केवळ आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देणार नाही, तर आपल्यासाठी अनेक टप्प्यांमध्ये विभागलेले काम स्वतः करणार आहे. यालाच ‘एआय एजंट’ असे म्हटले जाते. समजा, तुम्ही एआयला सांगितले, ‘‘मला तीन दिवसांसाठी पुण्याहून गोव्याला जायचे आहे. माझ्या बजेटमध्ये प्रवास, राहण्याची व्यवस्था आणि फिरण्याचे नियोजन करून दे.’’ ‘एआय’ एजंट तुमच्या गरजा समजून घेईल, विविध पर्यायांची तुलना करेल, प्रवासाचे वेळापत्रक तयार करेल, राहण्यासाठी योग्य पर्याय शोधेल, खर्चाचा अंदाज काढेल आणि संपूर्ण प्रवासाचे नियोजन एका ठिकाणी देईल. म्हणजेच, आपण ‘एआय’ला ‘काय करायचे?’ एवढे सांगायचे आणि पुढची अनेक कामे ‘एआय’ स्वतः हाताळणार..एखाद्या व्यावसायिकाने सांगितले, ‘‘माझ्या व्यवसायातील गेल्या सहा महिन्यांच्या विक्रीचा अभ्यास करून कोणती उत्पादने चांगली चालत आहेत, कुठे खर्च वाढला आहे आणि पुढील महिन्यात कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवे ते सांगा.’’ ‘एआय’ एजंट माहिती गोळा करून तिचे विश्लेषण करू शकतो, महत्त्वाचे मुद्दे शोधू शकतो आणि व्यवस्थापनाला निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेला अहवाल तयार करू शकतो..विद्यार्थ्यांसाठीही याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. ‘‘माझ्या परीक्षेला तीस दिवस आहेत. माझे विषय, उपलब्ध वेळ आणि अभ्यासाची पातळी लक्षात घेऊन अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करा. दररोज काय अभ्यास करायचा, कुठे सराव हवा आणि माझी प्रगती कशी तपासायची हेही सांगा.’’ ‘एआय’ एजंट अशा कामात केवळ माहिती देणारा शिक्षक न राहता एक प्रकारचा डिजिटल अभ्याससहाय्यक बनू शकतो..मात्र इथेच एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. ‘एआय’ आपल्यासाठी काम करू लागला, तर माणूस काय करणार? याचे उत्तर कदाचित ‘एआय’पेक्षा माणसाकडेच जास्त आहे.‘एआय’ माहिती शोधू शकतो. ‘एआय’ तुलना करू शकतो. ‘एआय’ अहवाल तयार करू शकतो. ‘एआय’ अनेक पर्याय मांडू शकतो. परंतु अंतिम निर्णय कोणता घ्यायचा, कोणता निर्णय योग्य आहे, त्याचे नैतिक परिणाम काय आहेत आणि त्या निर्णयाची जबाबदारी कोण घेणार, हे अजूनही माणसालाच ठरवावे लागणार आहे..आजपर्यंत आपण विचारत होतो, ‘‘एआय मला काय सांगू शकतो?’’उद्याचा प्रश्न असेल, ‘एआय माझ्यासाठी काय करू शकतो?’हा बदल छोटा नाही. ही केवळ नवीन तंत्रज्ञानाची सुरुवात नसून संगणक आणि माणूस यांच्यातील काम करण्याच्या पद्धतीत होणारा मोठा बदल आहे.पुढील काही वर्षांत ‘एआय’ शिकणे म्हणजे केवळ एखादे नवीन साधन वापरायला शिकणे राहणार नाही. ‘एआय’ला योग्य काम कसे द्यायचे, त्याच्यावर किती विश्वास ठेवायचा आणि त्याने केलेल्या कामावर अंतिम निर्णय कसा घ्यायचा, हे शिकणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण भविष्यात कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असा नसेल की,‘‘तुम्हाला ‘एआय’ येतो का?’’तर प्रश्न असेल,‘‘तुमच्यासाठी ‘एआय’ काय काम करतो?’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.