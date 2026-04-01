विशेष : ‘एआय’च्या युगात करिअरची नवी वाट

डॉ. किशोर पाकणीकरसाधा, परंतु महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या मनात येतो आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) इतक्या वेगाने पुढे जात असताना आपले करिअर नेमके कुठे जाणार? हा प्रश्न फक्त विद्यार्थ्यांचा नाही, तर पालक, शिक्षक आणि समाजाचाही आहे. कारण आज आपण जे निर्णय घेतो त्यावर आयुष्य ठरणार आहे.सगळ्यात आधी एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी. सगळ्या नोकऱ्या एकसारख्या धोक्यात नाहीत. काही कामे अशी आहेत जी माणसाशिवाय होऊच शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, डॉक्टर फक्त रिपोर्ट बघत नाही, तर रुग्णाशी बोलतो आणि धीर देतो. शिक्षक विद्यार्थ्याला कुठे अडचण येते आहे हे ओळखतो. नर्स किंवा केअरगिव्हर सेवा करताना माणुसकीने वागतो. माणसामधली ही जिव्हाळ्याची आणि माणुसकीची भावना मशिनला अजून साधता आलेली नाही..तसाच विचार हाताने काम करणाऱ्यांचा केला, तर चित्र स्पष्ट होते. प्लंबर गळती कुठे आहे ते जागेवर पाहून ठरवतो. इलेक्ट्रिशियन अचानक आलेल्या समस्येवर उपाय काढतो. शेफ पदार्थ बनवताना चव आणि अनुभव यांचा अंदाज घेतो. ही कामे पुस्तकातल्या नियमांवर चालत नाहीत, तर अनुभवावर चालतात.काही क्षेत्रांमध्ये 'एआय' मदतीला येत आहे. अभियंते डिझाईन करताना 'एआय'मुळे अनेक पर्याय पटकन पाहू शकतात. वकील कागदपत्रे तपासू शकतात. शास्त्रज्ञ डेटा वेगाने पाहू शकतात. परंतु शेवटचा निर्णय, जबाबदारी आणि नवीन कल्पना माणसाकडूनच येतात. त्यामुळे इथे 'एआय' शत्रू नाही, तर मदतनीस आहे..दुसरीकडे काही कामे बदलत आहेत. डेटा एंट्री, क्लेरिकल कामे, कॉल सेंटरमधील ठराविक कामे मशीन करू लागली आहेत. बँकेत पासबुक अपडेट करणे किंवा तिकीट बुकिंगसारखी कामे आधी माणसे करत होती, आज आपण मशीनवर करतो. हा बदल एकदम दिसत नाही, परंतु सतत सुरू आहे.या सगळ्या चर्चेचा विचार करताना एक सोपा दृष्टिकोन उपयोगी पडतो. कामांना तीन गटांत पाहता येते, 'एआय'पासून तुलनेने सुरक्षित, 'एआय'ची मदत घेणारी आणि 'एआय'मुळे जास्त बदलणारी कामे..'कोणती नोकरी सुरक्षित आहे?' यापेक्षा 'आपण काय शिकतो आणि कसे बदलतो' हे महत्त्वाचे आहे. समस्या सोडवणे, नवीन कल्पना सुचवणे, नीट संवाद साधणे आणि परिस्थितीनुसार बदलणे ही खरी ताकद आहे. विद्यार्थ्यांनी फक्त पाठांतरावर भर न देता विचार करायला शिकले पाहिजे. एखादा प्रकल्प करताना फक्त बरोबर उत्तर शोधण्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची सवय लावली पाहिजे. पालक आणि शिक्षकांनीही मुलांना चुका करू द्याव्यात आणि त्यातून शिकू द्यावे.'एआय' येणारच आहे आणि तो आपले जग बदलणार आहे. परंतु त्यामुळे माणसाचे महत्त्व कमी होणार नाही. उलट, जे मानवी गुण आपण सहज गृहित धरतो, त्यांची किंमत अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे करिअरचा विचार घाबरून नाही, तर समजून आणि तयारीने करायला हवा. योग्य दिशेने पाऊल टाकले, तर हे युग आपल्यासाठी मोठी संधी ठरू शकते.