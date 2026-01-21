AIBE Exam 2026: लॉ विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आता ऑल इंडिया बार परीक्षा वर्षातून दोनदा; सुधारित पात्रता निकष जाणून घ्या

Bar Council of India: कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) आता दरवर्षी दोन वेळा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..यासोबतच, पात्रतेच्या नियमांमध्ये बदल करत अंतिम वर्ष किंवा अंतिम सेमिस्टरमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थानाही या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.बीसीआयने ही माहिती मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. वकील म्हणून नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) परीक्षेचे आयोजन पुढे वर्षातून दोनदा करण्यात येईल, असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले..School Holiday Today: आज कोणत्या राज्यांमध्ये शाळा बंद? वेळ बदलली का? येथे तपासा संपूर्ण माहिती.हा मुद्दा २०२४ मध्ये निलय राय आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आला. अंतिम वर्षातील कायदा विद्यार्थ्यांना AIBE मध्ये सहभागी होण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर बीसीआयने आपला निर्णय स्पष्ट केला..नोंदणी आणि परीक्षा वेळापत्रक जाहीरबार कौन्सिल ऑफ इंडियाने AIBE 21 साठी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करत परीक्षा प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे.नोंदणी सुरू: ११ फेब्रुवारी २०२६ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ३० एप्रिल २०२६अर्ज शुल्क भरण्याची शेवटची तारीख: १ मे २०२६अर्जात दुरुस्ती करण्याची शेवटची तारीख: ३ मे २०२६प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याची तारीख: २२ मे २०२६परीक्षेची तारीख: ७ जून २०२६निकाल हा नंतर जाहीर केला जाईल..Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमीचा खरा आनंद अनुभवायचा आहे? भारतातील 'या' 5 ठिकाणांना आजच भेट द्या .पात्रता बदलनव्या निर्णयानुसार, ३ वर्षे किंवा ५ वर्षे एलएलबी अभ्यासक्रम करणारे आणि सध्या अंतिम वर्षात किंवा अंतिम सत्रात असलेले विद्यार्थी देखील एआयबीई परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात. यामुळे कायदेशीर व्यवसायात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.