Recruitment: बीडमध्ये ७८१ पदांसाठी भरती! कोणती पदं भरली जाणार? शैक्षणिक पात्रता काय? वाचा सविस्तर...

Mega Recruitment Drive in Ambajogai: बीडच्या अंबाजोगाई शहरामध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. बीड हा मराठवाड्यातला तसा मागास जिल्हा. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Beed Latest News: बेरोजगारी आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर या विषयांची नेहमीच चर्चा जिल्ह्यात होत असते. मात्र, जिल्ह्यातील तरुणांसाठी येणारा 'राष्ट्रीय युवा दिन’ रोजगाराची मोठी संधी घेऊन येत आहे. अंबाजोगाई येथे होणाऱ्या विशेष रोजगार मेळाव्यात १६ नामांकित कंपन्या सहभागी होणार असून, तब्बल ७८१ पदांच्या भरतीसाठी प्रत्यक्ष मुलाखती पार पडणार आहेत.

