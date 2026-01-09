Recruitment: बीडमध्ये ७८१ पदांसाठी भरती! कोणती पदं भरली जाणार? शैक्षणिक पात्रता काय? वाचा सविस्तर...

Beed Latest News: बेरोजगारी आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर या विषयांची नेहमीच चर्चा जिल्ह्यात होत असते. मात्र, जिल्ह्यातील तरुणांसाठी येणारा 'राष्ट्रीय युवा दिन’ रोजगाराची मोठी संधी घेऊन येत आहे. अंबाजोगाई येथे होणाऱ्या विशेष रोजगार मेळाव्यात १६ नामांकित कंपन्या सहभागी होणार असून, तब्बल ७८१ पदांच्या भरतीसाठी प्रत्यक्ष मुलाखती पार पडणार आहेत..कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राने या मेळाव्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सोमवारी (१२ जानेवारी) राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त अंबाजोगाईतील योगेश्वरी महाविद्यालयाच्या नागापूरकर सभागृहात सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत उमेदवारांच्या मुलाखती होणार आहेत. १० वी, १२ वी तसेच तंत्रशिक्षण घेतलेल्या १८ ते ४५ वयोगटातील तरुणांसाठी ही नोकरीची सुवर्णसंधी असेल. या मेळाव्यात बीडसह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव येथील कंपन्यांसह बँकिंग, विमा, ऑटोमोबाइल, आयटी, मॅन्युफॅक्चरिंग व सेवा क्षेत्रातील नामांकित संस्थांचा समावेश आहे..Elephant Viral Video: अरे बापरे! हत्तीची ही शक्ती पाहून डोळे फुटतील! काही क्षणातच उचलली भारी ट्रॉली, जणू खेळणीच! व्हिडिओ व्हायरल.प्रत्येक कंपनीसाठी स्वतंत्र दालनया मेळाव्याचे नियोजन अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्यात आले आहे. सहभागी प्रत्येक कंपनीसाठी मुलाखतीकरिता स्वतंत्र खोलीची व्यवस्था असेल. मेळाव्यात येणाऱ्या तरुणांसाठी चहा व नाष्ट्याची सोय करण्यात आली असून, कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसाठी जेवणाची व्यवस्था केल्याचे कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त समाधान किरवले यांनी सांगितले. उमेदवाराची आवड, वेतन अपेक्षा आणि व्यक्तिमत्त्व पाहून त्यांची निवड केली जाईल, असेही किरवले म्हणाले..Nashik Literary Meet : २७व्या अखिल भारतीय मराठी-ख्रिस्ती साहित्य संमेलनात आशा, संवाद आणि सत्याचा सूर!.मेळाव्यात सहभागी कंपन्या, पदे व शैक्षणिक पात्रताबजाज ऑटो लिमिटेड, छ. संभाजीनगर : डीटीई (१०० पदे) – अभियांत्रिकी पदविका/पदवी.जीआयएस इंडिया, पुणे : ट्रेनी (२०० पदे) – १२ वी, अभियांत्रिकी पदविका, कोणत्याही शाखेचा पदवीधर.यशस्वी ग्रुप, पुणे : ट्रेनी (२०० पदे) – १२ वी, अभियांत्रिकी पदविका, कोणत्याही शाखेचा पदवीधर.एलआयसी, बीड : विमा सखी (५० पदे) – १० वी, १२ वी.गोविंदाज प्रा. लि., नाशिक : ट्रेनी (५० पदे) – १२ वी, पदवी.ब्रिजयोग टोयोटा (बीड/परभणी/धाराशिव) : सुपरवायझर, सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह (३८ पदे) – १२ वी, पदवीधर.टाटा इन्शुरन्स, बीड : इन्शुरन्स ॲडव्हायझर, बिझनेस असोसिएट (२५ पदे) – १० वी, १२ वी, पदवीधर.श्री. सहयोग मल्टीस्टेट को-ऑप, बीड : विकास अधिकारी (१० पदे), व्यवसाय विकास कार्यकारी (०५ पदे)राजयोग मोटार्स, बीड : सुपरवायझर (०४ पदे - पदविका), मेकॅनिक (०४ पदे - आयटीआय), हेल्पर (०४ पदे - आयटीआय).गोविंद कार्स, अंबाजोगाई : टेलिकॉलर (०४ पदे), मेकॅनिक (०४ पदे) – १२ वी, पदवी, आयटीआय.टाटा मोटर्स, बीड : सेल्स एक्झिक्युटिव्ह (१० पदे) – १२ वी, पदवी.मारुती सुझुकी, बीड : टेक्निशियन, सेल्समन, ऑपरेटर (३० पदे) – १२ वी, पदवी, आयटीआय.एसजी सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स, बीड : मार्केट डेव्हलपमेंट ऑफिसर (१० पदे) – १२ वी, पदवी.आयकॉन ब्रॉडबँड सर्व्हिसेस, बीड : ग्राहक सेवा मदतनीस, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, मार्केटिंग मॅनेजर (१० पदे) – १२ वी, पदवी.टीव्हीएस, संदीप, अंबाजोगाई : सेल्समन, मेकॅनिक (१० पदे) – १२ वी, पदवी, आयटीआय.कॉर्नर स्टोन ऑटोमोबाईल, अंबाजोगाई : सेल्समन, मेकॅनिक (१० पदे) – १२ वी, पदवी, आयटीआय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.