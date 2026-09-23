- विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरकोणत्याही व्यक्तीला आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी व यश टिकविण्यासाठी बऱ्याच गोष्टींवर खूप काम करावे लागते. उदाहरणार्थ त्या क्षेत्राचा सखोल अभ्यास, त्यातील बारकावे, त्यातील अर्थकारण, त्या क्षेत्रातील मोठ्या लोकांची संगत, वरिष्ठांचा चांगला सल्ला, संयम, कायम नवनवीन गोष्टी शिकण्याची तयारी, व्यवसायासाठी ग्राहक केंद्रित सुधारणा व ग्राहकांचा विश्वास आदी..तुम्ही क्रीडा क्षेत्रात असल्यास फिटनेस, सवयी, आहार, दिनक्रम, कष्ट व मेहनत तसेच त्या खेळातील नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची तयारी इत्यादी. या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेतच परंतु उच्च दर्जापर्यंत जाण्यासाठी व ते यश टिकविण्यासाठी महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘महत्त्वाकांक्षा’. त्याशिवाय तुम्ही यश मिळवू शकत नाही आणि ही महत्त्वाकांक्षा प्रत्येक माणसाच्या स्वभावात असतेच, फक्त काही लोकांमध्ये तिचा प्रभाव खूप जास्त आणि मोठा असतो..त्यामुळेच अशी लोकं मोठे यश मिळवतात व काही लोकांमध्ये ती कमी असते ते सर्वसामान्य जीवन जगतात. तुम्ही आयुष्यात किती मोठे यश मिळवणार आहात त्याचा थेट संबंध तुमची महत्त्वाकांक्षा किती आहे याच्याशी निगडित आहे. नुसती महत्त्वाकांक्षा असून काहीच होत नसतं, त्याच्याबरोबर तुमचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ काय आहे आणि तो पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही किती कष्ट घेताय यावर सगळे अवलंबून असते. साध्या आणि सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास महत्त्वाकांक्षा म्हणजे,.तुमचे भविष्यप्रचंड ऊर्जाअडचणींवर मातकोणत्याही सबबी न सांगता केलेला प्रवासअपयशाच्या पलीकडले जगयशाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊलउच्च दर्जाची मानसिकतायशस्वी लोकांकडून मिळणारी ऊर्जा.या सर्वांची बेरीज केल्यास तुम्ही नक्कीच ध्येयपूर्तीच्या जवळ जाणार. तरुणाईला प्रश्न पडू शकतो महत्त्वाकांक्षा येते कुठून आणि ती विकसित करता येते का? याचे उत्तर नक्कीच ‘हो’ असे आहे बहुतांश लोकांना ती उपजतच असते व काही प्रमाणात महत्त्वाकांक्षा ही परिस्थितीमुळे, अपयशामुळे, अपमानामुळे व आपल्या जवळच्या लोकांच्या असामान्य यशामुळे विकसित होते.आपल्याला आयुष्यात काहीतरी वेगळं मिळवायचा आहे, मोठे यश मिळवायचे आहे, अशी भावना मनात येणे ही पहिली पायरी आहे. अशाप्रकारे यश मिळवण्यासाठी मनाचा मोठा संकल्प करावा लागतो. कोणतेच यश असे सहजासहजी मिळत नाही, त्यासाठी प्रचंड मेहनत घेऊन समर्पित व्हावे लागते, त्यासाठी वेगळीच मानसिकता लागते, शेवटपर्यंत हार न मानता आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्णत्वाला जाईपर्यंत त्याचा ध्यास घ्यावा लागतो..आपण कोणती महत्त्वाकांक्षा घेऊन आयुष्यात पुढे जातोय हे महत्त्वाचे आहे. त्यामध्ये पाल्य व पालक यांच्यात एकमत न होण्याची शक्यता असते. या परिस्थितीत पालकांनी आपल्या पाल्यातील गुणांचा व क्षमतेचा पूर्ण अभ्यास करून पाल्याला सहकार्य करावे. पालकांनी एखादा विषय पाल्याच्या मनाविरुद्ध त्याच्यावर लादणे योग्य ठरणार नाही.खरंतर इथेच मुलांचा आत्मविश्वास कमी होतो व त्यांच्यातील उत्तम गोष्टी बाहेर येत नाहीत. मुलांच्या करिअरमध्ये पालकांची साथ महत्त्वाची ठरते, आजच्या घडीला जगात करिअर करण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत त्यामुळे पाल्याची महत्त्वाकांक्षा व त्या विषयातील रस पाहून पालकांनी योग्य निर्णय घेण्यास मदत करणे रास्त ठरेल. आयुष्याच्या वेगळ्या वेगळ्या टप्प्यांवर नवीन व वेगळी महत्त्वाकांक्षा जन्माला येणे यात काहीच गैर नाही..खरंतर वय वाढल्यावर पण एखाद्या नवीन विषयाचा ध्यास घेऊन त्यावर काम करणे, आपल्या मेंदूला व शरीराला सक्रिय ठेवणे, हे महत्त्वाचे आहे. आयुष्य खऱ्या अर्थाने जगायचे असल्यास प्रत्येक टप्प्यावर कोणती तरी महत्त्वाकांक्षा बाळगली पाहिजे, त्यातून मिळणारा आनंद व समाधान हे वेगळेच असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.