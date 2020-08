लांब संख्या जोडणे सोपे झाले 

आपण खरेदीवर जाताना आपल्या बिलाची एकूण रक्कम शोधण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला अडचण आली का? अनेकदा बिलात दहापेक्षा जास्त वस्तू असल्यास, आपण विचार करतो की एकाच वेळी मी इतक्या अंक कसे जोडू शकतो? यासाठी एक युक्ती आज सांगणार आहे. जेणेकरून आपल्याला यापुढे संख्येच्या लांब स्ट्रिंगची भीती वाटणार नाही.

प्रथम, आपल्याला संख्या प्रणालीचे तर्कशास्त्र आणि संख्या जोडणे समजणे आवश्यक आहे.

५+६ = ११, ३+८ = ११, ४+७ = ११, २+९ = ११

६+५ = ११, ८+३ = ११, ७+४ = ११, ९+२ = ११

५+७ = १२, ४+८ = १२, ३+९ = १२

७+५ = १२, ८+४ = १२, ९+३ = १२

७+६ = १३, ८+५ = १३, ९+४ = १३

६+७ = १३, ५+८ = १३, ४+९ = १३

६+८ = १४, ५+९ = १४

८+६ = १४, ९+५ = १४

७+८ = १५, ६+९ = १५

८+७ = १५, ९+६ = १५

७+९ = १६

९+७ = १६

८+९ = १७

९+८ = १७

एकदा आपल्याला जोडणीची ही पद्धत माहीत झाली की मग संख्या जोडणे लवकर करणे सोपे होते.

उदाहरण बिल १ :

८६

५९४

५२

६७

९५१

हे त्वरित कसे जोडायचे ते शिकू या.१. शंभर मूल्य असलेली संख्या जोडा, आपल्याला ५०० + ९०० = १४०० मिळतील

२. दहाच्या मूल्यांमध्ये १४०० जोडणे प्रारंभ करा, आपल्याला १४०० + ८० = १४८०, १४८० + ९० = १५७०, १५७० + ५० = १६२०, १६२० + ६० = १६८०, १६८० + ५० = १७३० मिळेल.

३. युनिट्स प्लेस जोडणे प्रारंभ करा, आपल्याला १७३० + ६ = १७३६, १७३६ + ४ = १७४०, १७४० + २ = १७४२, १७४२ + ७ = १७४९, १७४९ + १ = १७५० मिळेल.तर, तुमचे एकूण बिल १७५० आहे.

या पद्धतीचा वापर करून आपण मोठ्या आणि दीर्घ जोडण्याच्या भीतीवर मात कराल.

