अशी सुधारा स्मरणशक्ती! 

देवाने मनुष्याला स्मरणशक्तीची विलक्षण भेट दिली आहे. आपण ‘सुपर मेमरीज’ असलेल्या लोकांबद्दल बऱ्याच कथा ऐकल्या असतील. बरेच लोक असा विश्वास ठेवतात, की सुपर मेमरी केवळ आपल्या सर्वशक्तिमान देवाकडून काही व्यक्तींना भेट म्हणून दिली गेली आहे.

वास्तविकता तपासणी -

- प्रत्येक मनुष्याला एक अद्भुत आणि शक्तिशाली स्मृती असते.

- काही त्याचा वापर करतात आणि काही लोक करीत नाहीत.

दैनंदिन स्मृतीचा काही उपयोग पाहू :

१. आपण दररोज पाहत असलेल्या लहान किंवा मोठ्या प्रत्येक गोष्टीची नावे लक्षात ठेवत आहोत.

२. कुटुंब, नातेवाईक, मित्र, व्यवसायातील सहकारी यासारख्या लोकांची नावे आठवत आहेत आणि त्यांची यादी पुढे आहे.

३. भाषा आणि व्याकरण लक्षात ठेवणे आणि एकमेकांच्या संदर्भात भिन्न शब्द कसे वापरायचे ते लक्षात ठेवणे.

तुम्ही काळजीपूर्वक आणि सखोल विचार केल्यास तुम्हाला कळेल की, आपण जे काही पाहता, स्पर्श करता, अनुभूती घेता त्या प्रत्येक गोष्टीचे नाव असते आणि आपला मेंदू सर्वकाही लक्षात ठेवण्यासाठी सतत कार्यरत असतो. अनेकांना त्यांच्या म्हातारपणात डिमेन्शिया नावाचा भयंकर आजाराचा सामना करावा लागतो. आजच्या जगात प्रत्येकजण लक्ष्य गाठण्यात सतत व्यग्र असतो. प्रत्येकाचे कामकाजाचे वेळापत्रक असते. तणाव तयार होतो व त्यामुळे स्मरणशक्ती कमी होते. बरेच लोक म्हणतात की त्यांनी विशिष्ट वस्तू कोठे ठेवल्या हेच विसरतात. ते गोष्टी शोधत राहतात आणि निराश होतात, की त्यांनी ते कोठे ठेवले आहे याचा फक्त विचार करू शकत नाहीत.

स्मरणशक्तीची वाढविण्याचे तंत्रे

१. शांत आणि स्थिर राहा.

२. दररोज खोल श्वास आणि ध्यान योग करा.

३. आपण जागे झाल्यावर आपल्या मोबाईल फोनला स्पर्श करणे टाळा.

४. रात्री किमान सात तास झोपायला पाहिजे.

५. वाहन चालवताना दुकाने, हॉटेल, रस्ते आणि जंक्शनची नावे सांगण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यांचा क्रम आठवा.

६. आपण ज्याला कॉल करू इच्छित आहात, तो मोबाइल नंबर सांगण्याचा प्रयत्न करा.

७. रात्री झोपायच्या आधी सकाळपासून रात्रीपर्यंतची सर्व कामे आठवा. शक्य असल्यास मोठ्याने बोला.

८. आपण दिवसभर केलेल्या चांगल्या गोष्टींची सूची बनवा. आपला मौल्यवान वेळ वाया घालवलेल्या कार्याची नोंद घ्या.

९. ‘रुबिक्स क्यूब’ सोडवा. आपण ते कसे सोडवावे हे माहीत नसल्यास एक विशिष्ट रंग संयोजन मिळवण्याचा प्रयत्न करा.

१०. सामान्यत: आपण नेहमी पुढच्या दिशेने चालत आहात. मागे न पाहता ५ मिनिटे मागच्या दिशेने चालत राहिल्यास मेंदूचे संतुलन वाढते.

वरील नियमांचे दररोज अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करा. आपण निश्चितपणे आपल्या स्मरणशक्तीमध्ये सुधारणा कराल आणि विसर पडणे टाळण्याची मोठी शक्यता आहे.

All the Best !!!