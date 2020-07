तंत्र स्मरणशक्तीचे

आपल्या जीवनात स्मृती खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. दैनंदिन जीवनातील स्मृतीची काही उदाहरणे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, इतिहास आणि भूगोल यांसारखे विषय असतात. रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि भौतिकशास्त्रात अनेक व्याख्या आणि संकल्पना आहेत, ज्या समजून घेणे आणि लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. यापैकी काही व्याख्यांत लक्षात ठेवण्यास कठीण शब्द असतात. इतिहासात मोठी, पल्लेदार वाक्ये असतात, तसेच घटनेचा क्रम, तारीख आणि संबंधित लोकांची नावे लक्षात ठेवणे आवश्यक असते.

हे सर्व सहज लक्षात ठेवण्यासाठीचे तंत्र

लक्षात ठेवण्यासाठीचा परिच्छेद निवडा.

परिच्छेद एकदा शब्दांमधून वाचा.

प्रत्येक शब्दाचे पहिले अक्षर अनुक्रमात लिहा. आपण केलेल्या पत्रांचा परिच्छेद वाचा. आपणास हे लक्षात येईल की, आपण प्रत्येक परिच्छेदाच्या पहिल्या अक्षराकडे पाहून मूळ परिच्छेदाचे शब्द आठवण्यास सक्षम आहात. आपण फक्त पहिल्या अक्षरावरून परिच्छेद पाहून मूळ परिच्छेद पुन्हा आठवू शकता असे वाटत नाही तोपर्यंत हे करत राहा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आता परिच्छेद न पाहता, तो स्मृतीतून सांगायचा प्रयत्न करा.

याचा सराव करत असताना, संपूर्ण परिच्छेदास मेमरीमधून पुन्हा संग्रहित करण्यास सक्षम व्हाल.

उदाहरण : आपण आपल्या सभोवतालच्या जगाचे सौंदर्य तपासण्यासाठी वेळ घेतो, तेव्हा आपल्याला आपल्या स्वतःच्या जीवनात समानता दिसतात. निसर्गाशी सुसंगत आहे तो जगण्याच्या प्रथेनुसार आहे. निसर्ग आपल्या वैयक्तिक आयुष्याप्रमाणेच आवर्तनात फिरतो. निसर्गात वेळ घालवणे महत्त्वाचे आहे, कारण अशा प्रकारे आपण त्याच्या शहाणपणाची जाणीव करू शकतो. आपण निसर्गाच्या सौंदर्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आपला संपूर्ण वेळ एखाद्या शहरी जंगलात घालवला तर आपल्या ताणतणावाची पातळी वाढते आणि आपल्याला असे वाटते की आपण आपल्या आजूबाजूला आपण पहात असलेल्या कॉंक्रीटमधून तयार झालो आहोत.

वर्णमाला परिच्छेद : आ आ स ज सौ त वे घे ते आ आ स्व जी स दि. नि सु आ तो ज प्र आ. नि आ वै आ आ फि. नि वे घा म आ का अ प्र आ त्य श जा क श. आ नि सौ दु के आ आ सं वे ए श जं घा त आ ता पा वा आ आ अ व की आ आ आ आ प अ कं त झा आ.

Example :

When we take the time to examine the beauty of the world around us, we are able to see parallels within our own lives. One who in tune with nature is in tune with the practice of living. Nature moves in a spiral as do our personal lives. It is important to spend time in nature because in this way we can become aware of its wisdom. If we ignore the beauty of nature and spend all our time in an urban jungle, our stress levels go up and we begin to feel as if we are made out of the concrete that we see all around us.

Paragraph of alphabets:

W W T T T T E T B O T W A U, W A A T S P W O O L. O W I T W N I I T W T P O L. N M I A S A D O P L. I I T S T I N B I T W W C B A O I W. I W I T B O N A S A O T I A U J, O S L G U A W B T F A I W A M O O T C T W S A A U.

ALL THE BEST!!